美國下令領館非緊急員工撤離上海

美國，中國，防疫

在上海疫情持續、中國採取嚴格防疫下，美國國務院周二（4月12日）以保護美國公民“安全和福祉”之名，下令領館非緊急員工撤離上海。

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美國國務院發言人在一份聲明中說，由於疫情延燒，以及美國“對美國在中國的公民、官員及其家屬安全與福祉的優先關切”，發布這一撤離令。

目前尚不清楚該決定將涉及多少人，也不確定人員撤離上海是否意味着離開中國。

美國使館說，美國外交官已經告知中國當局 "他們對美國公民的安全和福祉的擔憂"。

法新社報導，美國國務院上周已宣布上海總領館非緊急人員可自願撤離，警告在中國的美國公民可能會面臨“任意執法”的防疫措施。

作為回應，中國外交部發言人趙立堅周六批評華盛頓對中國防疫政策 "無端指責"。強調“中國的疫情控制政策是科學和有效”，並表示中國已經向美國提出了 "嚴正抗議"。

美國駐滬總領館周二在官方微博說，“從“授權”到“命令”撤離的改變意味着，我們現在強制某些僱員撤離上海，而不是任其自行決定。我們的態勢改變反映出我們所做的評估，為了因應當地不斷變化的情勢。

報道指， 美國決定撤出上海領事館非緊急工作人員，也是在美中間持續的外交、經濟和軍事競爭的背景下作出的。

上海目前正在對抗自2019年底武漢首次出現新冠病例以來最嚴重的一波疫情。在封禁兩周之後，疫情仍處高點。官方通報，11日新增本土確診病例994例，無癥狀感染22348例。 感染人數佔全國11單日新增感染24659例的九成以上。

從周一起上海開始實施“三區分級防控”，以疫情嚴重程度畫分為封控區、控管區與防範區，在風險程度最低的防範區，允許民眾可在區內適當活動。但據中央社報道援引在微信、微博等社群平台的留言顯示，由於疫情仍嚴峻，一些被列入防範區的社區，居委會仍採取嚴格的封控措施，要求居民維持“足不出戶”或“足不出社區”。