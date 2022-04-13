上海民怨衝天 李強難替習近平化解

中國-新冠病毒

上海人日子難過，怨氣衝天，都由“動態清零”引起。

廣告 繼續瀏覽後續

星期三，『解放日報』、『人民日報』、央視異口同聲，堅持“動態清零”毫不動搖! 好像在向習近平宣誓，也好像情況十分緊急!

當權者難道對上海清零清到如此悲慘的地步視而不見嗎？上海東方衛視竟打算周三晚間播出名為『眾志成城同心守滬』的特別節目，結果在網民一片罵聲下暫停播出了。一位“暴躁的豌豆小面君”的留言，“上海人真的不需要晚會，上海人需要新鮮的蔬菜、牛奶和肉。“

封城以來上海發生的事匪夷所思，六零年代中國大饑荒，上海因地位特殊都未發生的事在21世紀發生了：社交網絡上到處是上海人喊餓的消息，上海郊區寶山的居民本周敲打着鍋和炒勺大喊，“我們要物資，我們要生存，我們不想活活餓死”。

每天都有急診病人得不到就診的悲劇。一位上海網民留言：“作為活在21世紀的人類，居然有人還會因為缺醫少藥、缺乏食物而死在家裡，除了震驚之外，真的令人悲憤不已。”

被視為“正能量作家”的六六，即使在武漢疫情肆虐期間也能“釋放正能量”，這次不得已在網上為身陷上海的年邁的父母深夜被命令下樓檢測核酸大發怨言，“上海現在瘋了嗎？” “還有沒有人性!”她甚至說想要“拿刀捅人”。

經濟學家郎鹹平曾力贊政府實施的嚴苛政策：“今天，上海2500萬，一人一管，全民核酸，各地馳援，全國一盤棋，這就是中國力量”，他還說：“比疫情更危險的，是對疫情的恐慌。換好心態，等待解封”。

沒想到，他的98歲的有點腎臟病的母親，本來打一針就管用，由於必須做核酸才能就醫，在醫院急診室等待核酸結果等了4個小時過世了。郎鹹平發帖說，“悲劇本來是可以避免的”，“因為封控了，所以我也沒有見到我媽媽最後一面。我希望這個悲劇不要再發生”。

六六和郎鹹平在中國相當知名，他們的遭遇本應得到同情，可是因為他們讚許當局政策的立場反而招致不少人的諷刺和挖苦。

上海清零清到這種地步，連讚頌體制的知名人士也都忍無可忍，連美國國務院都下令駐上海領事館非必要人員撤出中國，連歐盟商會都給中國國務院寫信希望修改封城政策：“目前為試圖控制最近在中國爆發的COVID-19疫情而採取的措施，正在造成重大幹擾，從物流和生產一直延伸到中國境內的供應鏈。”更不用說上海無數尋常百姓的付出。

被視為很有“組織性”，很聽話的上海人憤怒了。上海市委書記李強一行小區檢查抗疫情況，遭到民眾怒斥。網上視頻顯示，李強在浦西一個小區視察時，一位大媽指着李強等人開罵：“你們有罪於國家，愧對先烈、愧對天地”。他們在視察過程中，不斷有市民出現在陽台上向李強一行高喊“救命啊”、“沒吃的啦”、“沒有油也沒有米啦”…… 這是李強要倒台的節奏嗎？

上海清零造成的災難會不會影響李強的仕途，問題似乎並不那麼簡單。因為李強在忠實地執行者習近平“清零不動搖”的命令，紐約時報分析，上海的這場危機不僅成為了對公共衛生的挑戰，也是對“清零”政策“的一次政治考驗，中共已將自己的合法性押在這個政策上。

結果，李強的個人前途與他的領導人習近平緊密地連在了一起。如果李強不能如一些觀察人士所分析的入常甚至仕途出了問題，從一個角度似乎意味着：習近平承認上海清零失敗，習近平承認自己的親信無能為力，習近平不得不“忍痛割愛”？

這同時也意味着，李強的仕途很難出問題，邏輯很簡單，習近平不能承認清零失敗。因為他的合法性就押在清零政策上，習近平同時輕易不能讓自己的親信落敗。讓親信落敗，等於動搖他的統治核心。但是上海的局勢再這樣發展下去，習近平丟卒保車，找替罪羊的可能並非不存在。儘管那樣做萬不得已，因為會對他的威信和能力造成很大損害。

許多觀察人士指出，清零手段，嚴酷過時，一旦發現陽性，立即集中隔離，隔離中心人滿為患，患者病情加重的風險極高，為什麼不可以居家隔離呢？為什麼不肯放棄清零呢？德國『新蘇黎世報』評論說：“對於習近平來說，放棄清零政策，等同於承認自己的失敗，等於承認自己並不是一貫正確。要知道，早在2020年，習近平就已經宣布中國戰勝了新冠疫情，並以此證明中國的社會制度要比西方更有優勢。而現在的局勢卻顯示，清零政策也給習近平本人帶來了政治風險：因為面對奧密克戎，清零政策難以奏效，因為這種變異毒株的潛伏期很短，一些無癥狀感染者尚未來得及被檢測，就已經開始傳播病毒了。"

官媒還在大喊堅決清零不動搖，因為這是習近平制定的政策。 因為這是他的指令，不得不執行，因此，孫春蘭也好，李強也好，不得不執行清零。西安不得不清零，吉林不得不清零，上海也不能例外。清零螺旋式地惡性循環，人民水深火熱，或許不是李強視而不見，而是習近平要清零到底。

大外宣多維也載文質疑：中共總書記習近平說，抗疫是一場持久戰，是一場人民的戰爭。從中共的邏輯解釋，所謂人民的戰爭，就是以維護人民的生命安全為出發點，但倘若沒有中國全國上下的配合，這場抗疫戰還能打贏嗎？

面對動態清零總方針，疫情來襲，“無不是今日封五城，明日封十城，得一夕安寢，而新冠又至矣。” 結果：“企業倒閉、生產停產、民眾失業、房屋斷供。如今，在北上廣深等一線城市，人們最大的恐懼已不再是新冠病毒，而是更為棘手的生活失序、經濟壓力等問題。”該文呼籲：“中國到了必須進行防疫路線自我省思的時候”!

當官的最後的結局如何，風險難測，其實也不十分重要。至少可知的是，清零給上海民眾帶來的損失是慘重的。一個那樣有活力的國際大都市被活活窒息，次生災害造成的苦難遠遠超過疫情災害，給有記憶的人民造成的痛苦永遠難以彌補， 媒體人石扉客寫道：“經此一役，上海灘神話算是破滅了差不多，兩三個月前大賣的『愛情神話』就像一曲輓歌……伴隨着正在徐徐拉上帷幕的新時代第一個十年，以前沒想走的開始觀望，猶豫不決的不再猶疑，已經登陸彼岸的正在慶幸。在彷徨、混亂、咒罵和絕望中，未來十年的灰暗底色已經一覽無餘。”