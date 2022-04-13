澳大利亞要求所羅門群島放棄簽署與中國的安全協議，白宮官員近期也將訪所

中國/ 太平洋

澳大利亞對所羅門群島總理馬納西·索加瓦雷表達了希望所方放棄簽署與中國的安全協議的訴求。

廣告 繼續瀏覽後續

上個月，一份遭到泄露的安全協議草案引發震動。根據外泄的文本，所羅門群島和中國的安全協議將允許中國安全部門和海軍部隊部署到所羅門群島，這加劇了美國及其盟國長期以來對中國在南太平洋擴張勢力範圍的擔憂，認為此舉將讓中國有能力在該地區建設海軍基地，讓中國海軍有能力覆蓋更大的範圍。

4月12日，澳大利亞政府派遣太平洋事務部長塞色利亞前往所羅門群島首都霍尼亞拉，與該島國總理會面。塞色利亞隨後發布聲明表示，他曾要求索加瓦雷考慮“不去簽署該協議，同時本着區域開放和透明的精神，與我們的區域安全框架保持一致，與太平洋大家庭一同協商”。

不過，澳大利亞總理莫里森周三強調，所羅門群島並不在澳大利亞的控制之下，如果有人認為澳大利亞在設法控制所羅門群島，這是對所羅門群島的不尊重與冒犯。莫里森解釋說，澳大利亞所做的“是在確保所羅門群島充分意識到風險和安全問題，這些問題不僅關乎澳大利亞，還關乎太平洋的其他國家”。

目前，澳大利亞與所羅門群島之間有着雙邊安全協議，去年11月所羅門群島爆發騷亂之後，澳大利亞警察維和部隊就一直留在霍尼亞拉。所羅門群島政府日前強調，不會允許中國在該國建立軍事基地。中方也否認在南太平洋尋求軍事立足點。

塞色利亞稱，“澳大利亞對索加瓦雷總理最近發表的聲明表示歡迎，所羅門群島在這份聲明中指出，澳大利亞仍然是該國首選的安全合作夥伴。索加瓦雷總理還承諾，所羅門群島永遠不會被外國勢力用作軍事基地或其他軍事機構駐地”。

塞色利亞本次對所羅門群島的出訪之前，美國副國務卿謝爾曼和所羅門群島外交部長馬內萊已商議，時隔29年，重新開放美國駐霍尼亞拉大使館。謝爾曼的發言人對澳大利亞方面表示，謝爾曼本人對印太地區的近期事態發展感到憂慮。

另據英國“金融時報”周六的報道，白宮亞洲事務高級官員坎貝爾也將在本月晚些時候訪問所羅門群島。