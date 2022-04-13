烏克蘭戰爭：中國受西方制裁力驚嚇 想為自己裝備一套反制盾牌

在烏克蘭戰爭中，西方展現對俄羅斯制裁的力度，可說嚇到了中國。為防患於未然中國於是想為自己裝備一套反制裁盾牌。

廣告 繼續瀏覽後續

對華為來說，目前仍像俄羅斯一樣處於極其進退兩難的困境。 自烏克蘭戰爭爆發以來，這家中國電信巨頭在莫斯科的電話銷量飆升，但也擔心再次因此受到西方嚴厲的制裁。這是費加羅報亞洲特派員法雷迪分析指出的。

根據長衡科技專業技術顧問公司（MTS）的數據，這家深圳集團在 3 月的前兩周的銷售額增長了兩倍，這得益於盧布貶值而引發的消費者恐慌，以及蘋果公司的退出俄羅斯。

報道指出，西方公司撤離俄羅斯市場為中國品牌提供了康莊大道，但華為謹慎行事，因擔心輪到自己會變成西方制裁攻擊目標；華為目前仍有許多的手機組件都還獲得美國政府的許可。

這家世界領先的電信設備供應商此前已經被美國列入黑名單並被指控規避對伊朗的制裁。由於華為仍然依賴西方技術，所以它在這個新冷戰的核心地帶必須謹慎行事。

重新聚焦經濟：華為進退兩難的困境也說明了習近平在中國的困境，他在自給自足的意志和對全球化的依賴之間左右為難，他的“老朋友”普京所挑起的烏克蘭戰爭前所未有地加劇了習近平的這種困境。

如何在不損害其與西方投資者關係的情況下支持其俄羅斯盟友，這對身為“世界工廠”中國的發展至關重要？ 特別是，如果與海峽對岸的台灣發生衝突，如何應對未來可能針對它發出的大規模製裁？

美國和歐盟對莫斯科採取的制裁規模之大，令那些紅軍共產黨的戰略家措手不及，並拉響了警報。

北京大學時殷弘教授認為：“烏克蘭危機對中國提出了新的挑戰，因為它最好不要成為被新冷戰分裂下的一個封閉世界。”

中國與莫斯科的結盟關係正引發投資者的緊張情緒，這從2月份的規模達到 320 億美元資本的外逃可以顯見，這是自 2020 年 3 月以來從未有過的現象。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩在 4 月 1 日舉行的歐盟-中國峰會上威脅說，任何對俄羅斯的直接援助都可能影響歐洲未來對中國的投資。

西方突來的驚嚇的強化了中國主席習近平長期以來要建立一個擁有能反制裁盾牌的科技主權中國的決心。

這位中國共產黨總書記在 3 月 6 日重申，“像我們這樣的大國，絕對要自力更生”，並同時提出他於 2020 年正當新冠疫情爆發期間所提出的“雙循環”概念。

它瞄準將中國經濟發展重心重新聚焦在國內市場，最終減少對世界貿易的依賴，摒棄由鄧小平發起的以吸引外資和技術為中心的40年來的“開放”政策。

新加坡國立大學研究員伯特.霍夫曼（Hofman） 認為：“雙循環政策旨在緩解特朗普制裁對中國造成的打擊。 烏克蘭危機為習近平的主張提供了新的理由”， 這位正在依靠他的“中國2035”遠景目標穩住自己最高權位的中國新掌舵人，在美國大範圍的圍剿下被激怒。

北京努力將其世界經濟關係帶向地域多樣化，特別是加強位於南半球的那些新興經濟國家的關係，以保護自己避免受到的可能制裁。

特別是金磚國家（如：巴西、俄羅斯、印度、中國、南非），正如中國外交部長王毅對印度展開旋風式的訪問訪，希望說服印度總理莫迪參加今年將在中國舉行的金磚國家集團峰會。

這也是針對新德里和華盛頓之間聯合行動而發起的反擊攻勢，該行動以重啟印太地區四方安全對話（印度、日本、澳大利亞、美國）為標誌，這涉及到中美世界兩大強國之間影響力爭奪戰的勝敗。

北京可以依靠其對於東南亞國家佔有的重要商業角色，這特別體現在區域全面經濟夥伴關係協議 (RCEP) 中，這是中國利用美國在貿易戰線上的遲疑不願參與，而趁虛而入於2022 年結盟生效的巨大自由貿易區。

東盟在2020年成為中國最大的貿易夥伴，取代歐洲，標誌着該地區日益融入中國的軌道，並通過“新絲綢之路”延伸到中東和非洲。

有許多國家的經濟正在全面起飛，對中國沒有預設意識形態的投資持着開放態度，其中許多國家在莫斯科與西方國家之間展現鐵腕攤牌時採取務實的中立態度。

美元的主導地位：如果事態升級，俄羅斯在能源安全還提供了珍貴的保證，這也部分解釋了何以他們持續支持克里姆林宮。

“如果有一天中國因為台灣或南中國海而受到西方石油禁運，我們將看到在打破制裁方面，俄羅斯的重要性”，這是替中國共產黨喉舌的媒體《環球時報》總編輯胡錫進指出的。

來自西伯利亞的俄羅斯天然氣管道是經過安全的路上輸送管道，以優惠的價格供應給那些日益依賴它的合作夥伴。

另一方面，在經濟下滑的情況下，俄羅斯能為中國出口商提供的渠道有限，這同時也出現了中俄夥伴關係上的局限性，這種不平衡的關係，總是對於世界經濟第二大國--中國比較有利。

然而，儘管人民幣逐漸國際化（卻僅占 Swift 國際金融支付體系的 3.2%），但由於美元在交易所中佔主導地位，北京仍將在很長一段時間內容易受到金融制裁。

建立這種國際金融支付體系的另一個抗衡的替代方案，長期以來仍處於萌芽階段，具代表性的有中國2015年推出的一種同類金融支付系統CIPS。

中國的這項銀行間支付系統肯定了中國巨人的雄心壯志，但由於缺乏替代的消息傳遞系統，仍舊無法幫俄羅斯規避所遭受到的西方制裁。

然而，與西方市場接觸很少的特定銀行可以作為金融工具，例如那些與朝鮮合作的銀行。

科技與金融的獨立需要數十年的長征，這或許可以推遲中國冒險進行“統一”台灣的時間。

但中國市場的規模和吸引力仍然是中國挫敗打擊西方士氣的最佳王牌。

新加坡國立大學研究員霍夫曼認為，“中國的 GDP 是俄羅斯的十倍，許多西方投資者都想去那裡。 這將對可能的制裁造成有限性。” 所以，西方人對中國這個“世界工廠”的強烈依賴,仍是中國自身一個最好的盾牌。