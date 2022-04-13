烏東大戰在即 拜登為烏克蘭提供大量重武器開綠燈

俄羅斯侵烏戰爭

圖為2020年11月16日在比利時安特衛普港口卸貨的美國第一裝甲旅戰鬥隊和第一騎兵師的坦克和裝甲車，正準備前往東歐參加 "大西洋決心 "軍事演習。這些車輛常年駐紮在德克薩斯州胡德堡。美國總統 拜登2022年4月13日宣布，將向烏克蘭提供包括坦克在內的重武器。

坦克、裝甲車，直升攻擊機等等，在俄羅斯即將對烏克蘭頓巴斯地區發動大戰之際，拜登總統為美國向烏克蘭提供大規模重型武器打開綠燈。拜登周三電話告知烏克蘭總統澤連斯基美方對烏克蘭的最新軍援計畫。

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美國總統拜登周三打電話給烏克蘭總統澤連斯基，兩人進行了近一小時通話，美方表示，拜登告知澤連斯基“美方持續援助烏克蘭”事宜，澤連斯基則發推表示，兩人討論了新的軍事援助計畫及潛在的經濟援助計畫，也討論了俄羅斯的“戰爭罪行”。

美國總統拜登電話中告知澤連斯基，美國對烏最新軍援金額價值八億美元，提供給烏克蘭的軍備包括“極其有效且已經提供給烏克蘭的武器”，以及“新的高效武器”，包括火炮系統，裝甲運兵系統。拜登同時下令向烏克蘭增加提供直升攻擊機。

美方明確表示，向烏克蘭運送這批武器的目的，旨在幫助烏克蘭應對俄羅斯對烏東發動的大規模戰爭。

這是美國軍援烏克蘭的重大轉折，此前，美方一直拒絕向烏克蘭提供重型武器，強調的理由是可能導致衝突升級，以及冒着美國被視為戰爭一方的危險。

一個明顯的標誌是，在白宮的表述中，明確拋棄了日前向烏克蘭軍援時使用的“防禦性武器”與“進攻性武器”的區別。

拜登任職總統以來，美國已向烏克蘭提供了24億美元軍援，據五角大樓匿名官員表示，最新一批軍援金額為八億美元。這位官員對媒體表示，“我們多次表述，美國將盡其所能，且以最快的速度(對烏克蘭軍援)，拜登總統的選項是開放的。”

美國媒體稍早前就已報道，美國最新軍援極可能涉及坦克在內的重型軍備，因擔心引發衝突升級。直到現在美國一直拒絕向烏克蘭提供。

澤連斯基已列出烏克蘭急需的武器包括，T-72蘇式坦克以及類似功能的坦克；S-300地對空防禦系統或西方類似的系統；多管火箭發射器；戰機；155毫米口徑火炮；裝甲運兵車裝甲運兵車(APC)和步兵戰車( IFV)等。

美國國防部二號人物凱瑟琳·希克斯周三主持召開與美國各大主要軍火商聯席會議，以加速生產對烏克蘭軍隊最有用處的武器。

美國國防部長奧斯仃表示，召開這樣一次會議主要在於了解美國國防企業生產的產品，以及告訴企業政府的需求。

自去年秋季以來，美國向烏克蘭提供了基輔提供大部分國際軍事援助，現在正尋求補充其武器儲備，甚至預計先前並為列入計畫的裝備訂單。

根據白宮上周公布的一份清單，美國迄今已向烏克蘭提供或承諾提供1400套毒刺防空系統、5000枚標槍反坦克導彈、7000件其他反坦克武器、幾百架彈簧刀“神風無人機”、7000支突擊步槍、5000萬發子彈，45000套防彈衣和頭盔，以及激光制導火箭，美洲豹無人機，反炮和反無人機雷達，輕型裝甲，安全通信系統，防雷系統等等。