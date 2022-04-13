美國人權報告質疑港府是否擁安全事務控制權 新疆仍存在種族滅絕

美國/香港/政治

美國國務院發表年度人權報告，批評北京政府違背國際承諾，侵蝕香港的基本自由和自治，經它改變的香港選舉制度已出現「根本性缺陷」；至於《港區國安法》的落實和相關機制，已傅中國官員可公然參與香港國安事務，不肯定港府是否仍能自主控制香港的安全事務。

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國務院在美國當地時間12日發表有關198個國家和地區2021年的人權狀況報告，國務卿布林肯在記者會上指出，全球65個國家共囚禁超過100萬名政治犯，亦有更多國家任意拘禁個別人士作為在雙邊關係中的棋子。另外，中國政府則繼續在新疆進行種族滅絕和反人道罪行、侵蝕香港的基本自由和自主，以及對西藏實施系統性打壓。

在報告的香港部分，美國指出，中國政府背棄香港可享高度自治的國際承諾，從根本上改變香港的選舉制度，使北京可以有效地阻止不獲其認可的政治組織參與選舉；港府亦拘捕和褫奪民主派人士的參選資格，以致在去年底的立法會選舉中，親北京陣營在90個議席中取得89席，令制度被廣泛認定有「根本性缺陷」。

報告用了頗多篇幅指稱國安法如何令中國官員染指香港安全事務。報告指出，根據國安法而在香港警隊內新設的國家安全處，容讓中國公安人員的插入，令該處在北京政府的監督下行動；另外，港府內成立的國家安全委員會，亦須向北京和由中國安全人員組成的國安公署彙報。

報告認為，公然容許中國安全人員在港運作，又不用向香港法律負責，違背了《中英聯合聲明》和「一國兩制」方針的精神和落實，美國不確定港府是否仍能自主控制香港的安全服務。事實上，香港警隊確已對被本地官員視為敢於批評中港政府的人士採取行動，包括拘捕相關的非暴力示威者、反對派政客、社運人士、記者、工會成員等人士，部分已屬任意逮捕。

報告又指出，中港當局不時拘捕和威嚇親民主派人士和組織，破壞香港的基本自由。手法是先由北京控制的傳媒作出指控，當局接着調查，然後切斷這些組織與港府的關聯，有些甚至凍結其資產，逼迫有關組織停止運作或解散。而被針對的，都是親民主派的黨派、工會及專業組織等，每年舉辦六四燭光悼念晚會的支聯會、協助囚友的石牆花、《蘋果日報》和網媒《立場新聞》都是例子。

提到中國時，報告指北京以「被消失」、任意拘禁、關押政治犯，以及嚴重限制言論、新聞、網絡、集會、宗教及行動自由等方法打壓人權。華府又談到新疆問題，指中國對維吾爾族等少數民族犯下種族滅絕及違反人道罪，包括任意囚禁或嚴重剝奪近100萬人的人身自由、強迫節育與墮胎和強制勞動等，在西藏則仍存在系統性壓迫。