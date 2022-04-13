美國促放區家麟 中方斥干預表反對

香港/政治

資深傳媒人區家麟前(11日)天被香港警方國家安全處以涉嫌違反「串謀發布及/或複製煽動刊物」罪拘捕，現獲保釋出外候查。國際記者聯會、無國界記者及美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）均促請當局立即釋放區家麟及其他行使新聞自由的工作者，後者強調，新聞工作不是罪。中國外交部駐港特派員公署對有關言論表示強烈不滿和堅決反對，敦促外部勢力立即停止嘩眾取寵、無理無聊的政治表演。

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普賴斯昨(12日)在其社交平台推特上發帖，指香港作為自由的國際金融中心，端賴信息和意見的自由流通，促請港府釋放區家麟及所有因為行使基本自由而被囚人士。

國際記聯和無國界記者先後發表聲明，要求港府釋放區家麟及其他新聞自由捍衛者，並停止對香港記者的一切司法騷擾行為。無國界的東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）更敦促國際社會向北京施壓，以達致這要求。「無國界」指出，自去年6月《蘋果日報》被迫關閉以來，當局已用國安法起訴至少二十多名記者和新聞自由捍衛者，其中14人目前仍遭拘押。

中國外交部駐港公署在普賴斯發推後四小時發稿，批評普賴斯等政客及組織對香港警方執法說三道四，屬赤裸裸干預香港事務和中國內政，對此強烈不滿和堅決反對，敦促外部勢力立即停止無理無聊的政治表演；而明目張膽地要求釋放違法犯罪分子，是企圖打「香港牌」以干涉中國內政的徒勞政治表演。發言人又說，新聞自由不是違法犯罪的「通行證」，任何人以新聞自由之名，從事危害國家安全、破壞法治和社會秩序的勾當，必將遭到法律的制裁。 至於獲得保釋的區家麟，仍一貫其被捕前的習慣，一連兩天在臉書上說早晨、報平安，昨天稱「各位的祝福全部收到，電話計算機被收，請容我慢慢回復」，今天則在回憶香港電台當節目主持人的點滴後說，「我們也許不太熟悉，……我們雖然有口難言，但心有靈犀，有共同信念，知道彼此」，接着再以「我想，玩wordle、講聲早晨、寫寫回憶，應該是可以的」作結。

香港過往在全球新聞自由排名榜中佔據較前位置，2012年後跌勢明顯，在無國界記者的排名中，已由2002年的第18名滑落至2021年的第80名；而中國在180國中的排名則停留在第177名。