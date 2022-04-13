美國財長耶倫呼籲中國協助結束烏克蘭戰事 否則影響全球融入

美國/中國/烏克蘭危機

美國財政部長耶倫周三警告稱，中國對俄羅斯的立場將威脅到其“融入”全球經濟的進程；耶倫呼籲中國採取行動協助結束俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，她稱，“中國最近確認了與俄羅斯保持特殊關係。我熱切希望中國利用這種關係做一些積極的事情，幫助結束這場戰爭。"另外，世銀行長表示，供應鏈多元化降低依賴中國"對大家都有好處"。

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法新社報道，耶倫周三在華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表重要演說，她警告說：“我們會對俄羅斯採取堅決的行動，而世界對中國的態度，以及是否接受更深層次經濟一體化，這些都將受到中國對我們的呼籲採取何種態度。”

耶倫表示，“烏克蘭戰爭和對俄羅斯的制裁凸顯了中國的中心作用"。

法新社稱，儘管俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭，但中國仍繼續與俄羅斯保持夥伴的關係。耶倫也指出，中國最近自己也稱於俄羅斯保持着"特殊"的關係，"我熱切希望中國能利用這種關係做積極的正面的事，以協助結束烏克蘭戰爭。

耶倫並警告中國，“未來，將經濟問題與包括國家安全在內的更廣泛的國家利益考慮分開將會越來越困難”。耶倫表示，北京對俄羅斯侵略烏克蘭的立場恐將影響各國與中國合作及貿易的意願。

耶倫並表示，中國目前如果不能在烏克蘭遭遇侵略時尊重主權與領土完整的原則，也不能期待全球社會尊重北京未來就這些原則提出的任何訴求。法新社報導說，耶倫此言似是指中國對台灣的立場。

耶倫表示，在普京結束戰爭之前，拜登政府將跟美國的合作夥伴一同努力，把俄羅斯推向經濟、金融和戰略孤立地位。許多國家和企業也採取一致立場並中斷跟莫斯科的商業往來，但部分國家與企業依然"袖手旁觀，或企圖保持跟俄羅斯之間的關係並填補其他國家留下空間的謀取利益，但這種企圖不會長期持續下去。

另據報道，世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）周二表示，世界各國致力讓其供應鏈多元化並降低對中國依賴程度，"可能對大家都有益處"。

根據英媒，馬爾帕斯在波蘭華沙一場活動中表示，跨境貿易對全球經濟而言仍重要，而已是全球第二大經濟體的中國，在產品消費和生產者兩方面都扮演重要的角色。