英國和歐盟擴大制裁俄羅斯及親俄份子

英國/歐盟/俄羅斯/制裁

英國和歐盟周三宣布，對178名烏克蘭的親俄分離份子及6間俄羅斯企業的負責人實施制裁。烏東大戰一觸即發，歐盟火力支援烏克蘭，周三再批准5億美元援助。

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英國外交部在聲明中表示，新的制裁措施是針對上周有關俄羅斯在烏克蘭攻擊平民的報告而作出，被制裁的對象包括獲得俄羅斯支持、聲稱是頓涅茨克和盧甘斯克兩個人民共和國的領導人。

英國外交大臣特拉斯表示，烏克蘭東部平民遭到可怕火箭彈攻擊後，新推出的制裁是要針對支持非法分離並參與對烏克蘭人民施暴的人，英方將繼續鎖定所有幫助和慫恿俄羅斯總統普京發動戰爭的人士。最新計畫包括延長英國對俄羅斯商品的進口禁令，即日起將納入鋼鐵產品。

另外，瑞士政府周三宣布，將跟進歐盟對俄羅斯和白俄羅斯的最新一輪制裁措施。瑞士還批准制裁另外200個個人和實體，其中包括蒲亭的兩個女兒。

歐盟上周五正式對俄羅斯採取新的全面制裁措施，包括禁止進口俄羅斯煤炭、木材、化學品，以及禁止與4家俄國銀行的所有交易，其中包括VTB銀行。

俄羅斯軍隊逐漸聚集烏克蘭東部，準備在頓巴斯地區爆發大戰之際，歐盟周三批准進一步對烏軍事援助，目前歐盟援烏總額已達16.3億美元。

歐洲理事會指出，歐盟周三撥出5.43億美元，批准對烏進一步軍援，除了以防禦為導向的武器和軍事設備，還提供個人防護設備、急救箱、燃料等物資。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利發聲明表示，"隨着俄軍準備在烏克蘭東部發動另一波進攻，我們必須繼續且加強對烏克蘭的軍事支持，以協助保衛旗領土和人口遭受苦難。"