馬克龍譴責戰爭但避免使用"種族滅絕" 澤連斯基稱："非常傷人"

法國/馬克龍/澤連斯基/種族滅絕/美國

在美國總統拜登以"種族滅絕"指責俄羅斯在烏克蘭的行為後，法國總統馬克龍及德國總理朔爾茨避免使用"種族滅絕"一詞，馬克龍質疑"升高口舌之爭並無助於結束戰事"，認為應該"慎言"。對此，烏克蘭總統澤連斯基周三表示，"馬克龍的話非常傷人"。

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法新社報道，馬克龍周三接受法國電視二台採訪時表示，"俄羅斯單方面發動了一場殘酷的戰爭，現在已經確定俄羅斯軍隊犯下了戰爭罪行，現在我們必須找到戰爭的責任人"。

馬克龍說， “目前(在烏克蘭）正在發生瘋狂的事情，(戰爭）殘酷到令人難以置信，但同時我也看到了事實，我希望儘可能地嘗試繼續阻止這場戰爭並重建和平。所以我不確定升高口舌之爭是否有助於結束戰爭"。

德國總理朔爾茨也同馬克龍持有相同的觀點，將俄羅斯入侵烏克蘭指為“戰爭罪行”。

法新社最新消息，烏克蘭總統澤連斯基稱，"馬克龍拒絕譴責俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下'種族滅絕'的言論"非常傷人"。

澤連斯基周三在與訪問基輔的波蘭、立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞國家元首舉行的聯合新聞發布會上說，"“如果屬實，(馬克龍）這樣的評論對我們來說是非常傷害的”。澤連斯基說， “我今天將儘可能與馬克龍先生討論這個問題。如果不行，明天會找時間談"。

烏克蘭外交部發言人此前也立即對馬克龍的話表態說，馬克龍的這一立場"令人失望"。

美國總統拜登周二指控俄國總統普京派出的軍隊在烏克蘭犯下"種族滅絕"罪行，這是拜登政府首度以"種族滅絕"一詞形容烏克蘭局勢。拜登表示，最終將由法院確定俄羅斯被控在烏克蘭對平民實施暴行的所作所為是否構成種族滅絕。

另據法新社消息，加拿大總理特魯多周三也使用"種族滅絕"譴責俄羅斯在烏克蘭的暴行。特魯多周三回答記者提問時表示，"我們越來越可以稱之為是種族滅絕"。

根據國際法，種族滅絕是意圖全面或部分摧毀一個民族、種族、族裔或宗教團體，而依據聯合國公約，這包括透過殺戮、嚴重的身體或精神傷害、造成致命條件和防止生育措施等。種族滅絕被認為是最嚴重的國際罪行，最初用來描述納粹大屠殺，1948年在一項聯合國公約中被認定為國際法下的罪行。