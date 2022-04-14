上海 一篇篇刻骨銘心的血淚文章

中國-新冠病毒

上海此刻的水深火熱是難以描述的，上海封城給老百姓造成的苦難是難以書寫的，還是有人在堅持書寫。

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武漢封城有『方方日記』，西安封城有江雪的『長安十日』，而正在封城的大上海流傳着許多驚心動魄的文字，有的閱讀量打破紀錄，如『上海人的忍耐已經到了極限』『上海逝者』，多次屏蔽，擋不住地流傳；有的在“京滬瘋傳”，如上海作家、知名電影導演胡雪楊的『春天對你如此厚愛』……

『上海逝者』

『上海逝者』是這樣開頭的：“一整天都在下雨，就像這個城市在哭泣……”然後，作者想起了魯迅的“心事浩茫連廣宇，於無聲處聽驚雷”，“最近一個多月的上海，魔幻到讓人不敢相信。魔幻太多，先記錄一下那些逝者吧。”

『上海逝者』記載了上海封城以來能收集到的部分死亡個案，在上海2600萬人被封鎖，新冠死亡卻等於零的時候，作者的努力難能可貴，他要記載下這些封城歲月逝去的生命，那些死於新冠的，死於由於“只有新冠才是病”而得不得診治的人。作者記載的第一人，就是3月23日被自己的醫院拒絕急診而喪生的東方醫院護士周盛妮，他的記載截至4月12日，死者是不堪清零壓力而在辦公室自殺的上海虹口衛建委官員錢文雄。

『上海人的忍耐已經到了極限』

發表於微信公號“摩耶夫人”，作者，普通市民，根據中國數字：文章一度被刪去，刪前後台閱讀量超過2000萬，被稱為史上閱讀量最高的微信公號文章。

文章一開始點出：現在的上海人，每天晚上清點完冰箱憂心忡忡地睡下，每天早上搶完菜後忐忑不安點開上海發布的數據，接着開啟一天的核算、抗原、團購、罵娘，以及求助，不知道為什麼，每天都有刷新底線的事件。

文章細數上海人封城以後的種種不幸遭遇，一個土生土長的上海人，5歲孩子的爸爸，病情穩定的癌症患者，突感不適去醫院，但被要求只有本院核酸報告才可收治，在等待中離開人世。死後兩小時核酸報告出來了：陰性。

虹口區衛健委的一名官員不堪巨大的壓力，在辦公室自縊身亡；一個剛出生14天的幼兒，被要求和陽性的父親、母親分開隔離；許多毗鄰居民區的中小學突然變成了方艙醫院，居民抗議，師生愕然；上海南彙方艙和高橋方艙因大雨導致屋頂漏水、一些方艙停電停水，糞便橫流，無人修理。

所有的專科醫生都去做永無止境的核酸檢測，大部分醫療系統停擺。所有新冠以外的病人掙紮在生死線上，無法就診、無法手術、無法配藥……所有的病人都以自己的生命為十五萬里僅有一例重症的奧米克戎讓路。

而相信政府只封四天就買了四天食物的食物，已紛紛陷入斷糧危機。這幾天，眾多的獨居老人守到彈盡糧絕才發出求救要一口吃的，他們中有老教授，老專家……

作者最後寫道：今天的心情實在沉重，我們熱愛的、為之自豪、如此閃耀的城市，為何變得這般黯淡無光？我們付出的忍耐和血淚究竟是不是錯付了？這所城市裡還有沒有像徐彙區志願者老伯一樣敢於據理力爭的人？還有沒有官員在傾聽人民的心聲？我們期盼的明天，還要熬多少個14天後才能到來？代價要付出多少，才能換一個求實的人民至上？！

『春天對你如此厚愛』

作者胡雪楊，知名電影導演，不久前還在巴黎為聲援鐵鏈女舉辦『SOS 』電影首映活動，發起緊急拯救行動。自陳本來不想寫文章，一對核酸陰性卻被強行抓去方艙隔離的夫婦⼗九分鐘痛苦的哭求掙紮以死相求的錄音記錄讓他心碎……，而他熟悉的上海文藝界某些人⽆恥舔菊諂媚，把人道災難包裝成“抗疫讚歌”，是可忍孰不可忍!

“上海封城把苟且偷⽣蛆蟻、紅粉⻢屁地賴、極左教條既得利益者、⾃ 私⾃利維護逍遙者們沆瀣⼀⽓的堡壘城牆也磕破炸破 了。但是有些⼈似乎雲淡⻛輕春⻛撲⾯⼀如既往⾼歌獻 唱。”

上海奧密克戎死亡率零，重症 率1/13萬，卻在進行着如此嚴酷地封鎖。作者寫道：越來越多⼈ 質疑：這在⼲什麼？這是⼀場實驗？這是⼀場要⼲什麼 的實驗？兩千六百八⼗萬上海⼈⺠在這場魔幻荒謬怪誕 悲憤痛苦令⼈髮指的災難實驗中究竟在充當什麼⾓⾊？ 為何要讓他們成百上千上萬千萬地整天做核酸，逼着⼈ 們交叉感染？為何要把次⽣災害放⼤到⽆以復加⽆法挽 回的災難性地步？為何要把上海及全國醫務⼯作者們搞 得疲憊不堪狼狽不堪，現場屢屢暈倒竟然由病⼈反⼿救 護？為何要把⼩到居委片警⼤到黨政領導和⼈⺠群眾尖 銳對立⽔火不容？為何⼀點也不尊᯿基本⼈⽂常識基礎 科普知識和常規理念普通⽅法論？為何沒⽂化到這個地 步？

答案有了：這是⼀場變異的病毒⽂化⼤⾰命。⽂⾰ 期間所有特徵均備齊：⼀，地⽅各級政府濫⽤權⼒，權 ⼒失控黨群對立；⼆，政策相互⽭盾缺乏科學依據⽔平 低級底端；三，挑動群眾⽃群眾幫派惡患遍及全國； 四，荒唐卑鄙事件層出不窮，造成⼴泛傷害，社會各階 層怨聲載道叫苦連天悲劇叢⽣；五，經濟墮落滑坡，⺠ ⽣艱難窮困；六，政治掛帥⽆限上綱上線綱舉⽬張，常 識常理常情消亡；七，運動式處置⼈和事，橫掃⼀切質 疑反對聲。以上七點這些⽇⼦是不是都出現了？是復活 了。

作者寫封城下上海的悲苦人生，更痛斥“奴 才媚骨諂媚舔菊不全是，多的就是順從苟且匍匐下跪眾 諾諾…跪久了⼀直跪不會站立站不起來了…比比皆 是……”的奴才相，那“代表厲害⽅的⼀個代表的虛假表態和謊⾔播 放！”

“溫柔都是可以裝出來的，⽽⼈骨⼦⾥的那份善良， 卻是裝不出來的。”