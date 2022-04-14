基輔拒絕德國總統來訪 引發德國政界多方批評

俄羅斯侵烏戰爭

2022年4月12日，德國總統施泰因邁爾(Frank-Walter Steinmeier)在波蘭華沙與他的妻子Elke Buedenbender（左）、波蘭總統安傑伊-杜達（中右）和他的妻子Agata Kornhauser-Duda會面時合影。

德國社民黨籍總統施泰因邁爾欲訪問基輔受拒，引發德國政界多方不滿。施泰因邁爾本來打算周三訪問基輔，發出支持烏克蘭的信號。

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據德國廣播電台報道，德國社民黨籍總理舒爾茨對基輔拒絕施泰因邁爾來訪感到“困惑”。他向柏林勃蘭登堡信息電台表示：畢竟，德國是烏克蘭最大的支持者之一，而施泰因邁爾是一位受人尊敬的德國總統。基輔的反應令人感到陌生。對他本人是否會接受基輔的邀請，訪問基輔，他暫時避而不談。社民黨多位政要也對基輔的做法提出了批評。

《南德意志報》報道說，綠黨籍外長貝爾博克對烏克蘭拒絕施泰因邁爾來訪感到遺憾。她說，“我們曾共同談到這一旅行。我認為，這會是個很有意義的旅行。”貝爾博客同時強調，德國繼續完全站在烏克蘭一邊。

在野黨基民盟黨主席默爾茨(Friedrich Merz)認為，拒絕施泰因邁爾來訪是烏克蘭對德國社民黨的俄羅斯政策不滿的表現。他向《萊茵郵報》表示，“很明顯，許多東歐國家對社民黨的俄羅斯政策持保留態度，我非常理解這一點。”但他同時批評了基輔的決定。施泰因邁爾是民主國家的民選國家元首。拒絕他來訪是一種外交侮辱。

自民黨聯邦議院副議長庫比茨基（Wolfgang Kubicki）反應激烈。他向德新社表示，他無法想象一個有自民黨參與的政府總理會前往一個宣布德國國家元首為不受歡迎的人的國家。澤連斯基總統以這樣的方式冷落施泰因邁爾是不明智的。

綠黨外事政策發言人特里亭(Jürgen Trittin)要求烏克蘭收回對施泰因邁爾的拒絕。他向德國編輯部網絡表示，才剛被選出來的德國國家元首被定為是不受歡迎的人物，“這對普京來說是一個很大的宣傳成果。”“這可不行。”如果人們想分裂歐洲人，就只需要按烏克蘭總統的樣子去做。

左翼議會黨團領導人迪特馬爾·巴奇(Dietmar Bartsch)在推特上寫道，每個人都可以批評施泰因邁爾。 “但是：在我看來，冷落德國國家元首，同時每天對德國提出要求是錯誤的，即便考慮到普京的殘酷戰爭也是如此。”