季孝龍：習近平堅守清零政策堪為現代唐吉可德

中國/新冠病毒

中國主席習近平4月13日訪問海南島時表示，中國絕不能放棄“清零政策，目前的全球大流行病仍然非常嚴重，不能放鬆預防和控制工作，堅韌不拔會帶來勝利。針對外界對上海清零政策地質疑，中國官媒近日紛紛刊登習近平的講話，聲稱清零政策具有科學性，並且將一定走向勝利。

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與此同時，中國網絡盛傳上海衛健委信息中心主任錢文雄因疫情期間壓力太大而自殺身亡的消息，該消息是否屬實，目前在上海浦東陸家嘴的中國“廁所革命”的發起者季孝龍先生向法廣這樣評論說：

“我相信上述消息應該屬實，但是，這位官員的自殺不會引發我的同情與憐憫，因為今天整個上海無數個生靈都在哀嚎，都在生死存亡的邊緣掙紮，所以，我很願意相信這位官員是無法承受清零政策帶來的心理壓力，滿懷愧疚做出這樣的行為。因為，通常中國官員自殺往往是因為貪腐醜聞被揭露，罪行必將被追究，為了隱藏自己的財富而自殺。其實，我想告訴他們的是，公務員只是一個職務而已，他們完全可以辭職，也可以罷工，如果他們無法承擔這份工作，自殺並不能夠解決問題，他們應該向人民預警，他們辭職，罷工，就等於告訴人們他們遭到上司的壓力，不得不這樣做，這樣，人們才能夠採取行動來幫助他們。我很同情自殺官員的家屬，但是，中國的官員們應該為民眾服務，而不是為上司服務。至於清零政策是否會勝利，長期以來，我一直以為我自己的是唐吉可德式的理想主義者，但是，我今天才意識到習近平才是今天的唐吉可德，中國式的社會主義者他們會同唐吉可德一樣同風車做鬥爭，他們會努力去實現事關他們臉面的目標，即便這是以2600萬上海人民的福祉，民生，甚至生命為代價，但是，他們挑戰大風車，他們挑戰真理，他們挑戰自然規律，他們會碰得頭破血流，他們會努力，但是，他們的目標實現不了，而且會付出承重的社會代價。”

上海逝者名單

中國社交網絡微信4月14日出現的一份上海逝者的清單，不過，該文在發表之後不久迅速被刪除，根據收集被刪除的微信文章的自由微信網站的內容，該文收集的在上海封城期間去世的人包括： 3月23日，周盛妮，東方醫院護士；3月30日，浦東航昌路一位哮喘病人；4月4日，一位癌症患者；4月8日，陳偉，55歲；經濟學家郎鹹平的母親，98歲；4月10日，蔡雲濤，墜樓；4月11日，一位患有抑鬱症的女子；4月12日，天平路街道永康居民區一位老人；4月12日，虹口區衛健委信息中心主任錢文雄。