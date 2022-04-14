應對制裁 普京呼籲將俄羅斯能源出口重心從歐洲轉向亞洲

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俄羅斯總統普京周四呼籲將俄羅斯的能源出口重心從歐洲轉向亞洲，普京並指責歐洲國家試圖切斷俄羅斯能源供應，“破壞了市場穩定”。

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法新社報道，普京周四參加專門討論國際制裁背景下能源產業政府會議，他表示：“在可預見的未來，對西方的能源供應將減少，這是我們的出發點"。普京說，我們必須將出口重新定位到快速增長的南部和東部市場”。

普京並指責：“歐洲國家一直在談論擺脫俄羅斯能源供應，這樣做會破壞市場穩定並推高能源價格。”

普京警告：“西方國家企圖排除俄羅斯供應商並以其他替代供應取代俄羅斯能源資源，這種作法必將影響全球整體經濟。普京稱，“這樣做的後果可能會非常痛苦，而這一政策的始作俑者將首先自食其果"。

普京在電視轉播的政府會議上說，歐洲沒有俄羅斯天然氣的合理替代品，即使是對俄不友好國家的合作夥伴，都承認有關國家無法在無俄羅斯能源供應的情況下繼續生存，包括天然氣。

普京表示：“俄羅斯有必要加快基礎設施項目、鐵路、管道、港口的實施，這將有可能在未來幾年內將石油和天然氣的供應從西方轉移到新的目的地”，除了南部和東部之外，也包括非洲、拉丁美洲和亞太地區的國家。

俄羅斯一直試圖將能源供應從傳統的歐洲市場分散出去，因此一直與亞洲以及全球最大能源消耗國中國加強關係。

普京呼籲為俄羅斯化石燃料尋求新的出口，即“轉向亞洲”，特別是幾年前就已經開始出口能源的中國。

歐盟成員國全面仍舊是否針對俄羅斯天然氣實施禁運展開激烈討論，德國是歐盟周主要的反對者之一。

歐盟、美國和日本都宣布對俄羅斯煤炭實施禁運，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，她將提出到2027年歐盟擺脫俄羅斯化石燃料的目標。