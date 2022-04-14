法國駐烏克蘭大使館將重返基輔

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法國外交部周四晚間宣布，在俄羅斯發動進攻入侵烏克蘭後，於3月初轉移到西部的利沃夫的法國駐烏克蘭大使館將返回基輔。載有50噸救援設備的車隊將於周五早上離開法國前往羅馬尼亞和烏克蘭之間的邊境地區。另據聯合國救援機構稱：每天有3萬烏克蘭人返回家園。

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法新社報道，法國外交部在一份公告中宣布：“法國駐烏克蘭大使館將很快重新遷回基輔，這將有利於進一步深化法國在各個領域向烏克蘭提供的支持，以應對俄羅斯於2月24日發動的戰爭。”

法國外長勒德里昂周四與烏克蘭外長庫列巴舉行電話交談時宣布了這一消息。

與此同時，法國繼續建議國民不要返回烏克蘭，包括首都基輔。法國外交部指出，目前整個烏克蘭仍然是戰區，所以明令禁止法國國民返回到烏克蘭。

法國在多個領域向烏克蘭提供支援，包括提供軍事裝備、人道主義援助以及幫助調查俄羅斯軍隊對烏克蘭平民犯下罪行。

法國政府已撥出一億歐元用於向烏克蘭及鄰國提供人道主義援助，包括收容許多烏克蘭難民的波蘭和摩爾多瓦。

法新社稱，載有50噸救援設備的40輛貨車組成的車隊，將於周五早上離開法國前往羅馬尼亞和烏克蘭之間的邊境，這些設備將在此移交給烏克蘭救援人員。

法國並向烏克蘭運送了超過一億歐元的軍事裝備、武器、彈藥和防護裝備。

法國並派遣憲兵協助烏克蘭同行調查基輔周圍犯下的戰爭罪行。

另據聯合國人道主義機構在最新的緊急情況更新中表示，自2月24日俄羅斯入侵以來逃往國外的87萬多人現已返回烏克蘭，目前烏克蘭日益惡化的糧食安全狀況令人擔憂。

聯合國人道主義協調廳援引烏克蘭國家邊境警衛局的信息說，每天有3萬人穿越邊境返回烏克蘭。

據報道，最近的回返者包括帶着孩子的婦女和老人，而在戰爭升級開始時主要是男子在返回。

人道協調廳在一份聲明中說:“這一重要數字表明，返回烏克蘭的移民可能會繼續增加，這可能會給人道主義響應帶來新的挑戰，因為如果返回原來的住地不再可行，人們將需要支持來重新融入他們的社區或找到合適的收容社區。”

在烏克蘭1200萬需要幫助的人中，人道主義人員已經向其中的210萬人提供幫助，聯合國為烏克蘭發出的11億美元緊急募捐呼籲目前已獲得64%的資金。