莫斯科號巡洋艦遭烏克蘭擊中 俄羅斯露屁股網民夢碎

俄羅斯侵烏戰爭

2021年7月5日，俄羅斯海軍 "莫斯科 "號導彈巡洋艦在博斯普魯斯海峽航行。該旗艦已於2022年4月13日被烏克蘭導彈擊中。

俄羅斯海軍黑海旗艦“莫斯科”遭烏克蘭擊中，俄方承認遭到“嚴重破壞”，這是俄軍侵烏戰爭以來遭受的最大挫折，被視之為重大“恥辱”，中國網民的反應也相當地吃驚：“這是俄羅斯嗎？”

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4月13日夜間，俄羅斯海軍黑海旗艦“莫斯科”被烏克蘭擊中的消息傳了出來，根據烏方報道，烏克蘭“海王星”巡航導彈擊沉了“莫斯科”號，俄羅斯國防部連夜表示， 186米長的“莫斯科”因發生爆炸導致全船大火，500名船員緊急疏散。

這是一艘發射導彈的旗艦，莫斯科方面周四稱巡洋艦上的火勢已被控制，爆炸也已停止，船隻仍然“保持浮力”，將被“拖走”，承認“莫斯科”號“嚴重受損”。但俄新社和塔斯社4月14日晚引述俄羅斯國防部的消息報導，“莫斯科”號導彈巡洋艦在被拖走時“在暴風雨的海況下沉沒”。這似乎印證了烏克蘭方面早先提出的“擊沉”的說法。

烏克蘭敖德薩州州長馬克西姆-馬爾琴科說，烏克蘭武裝部隊用烏克蘭製造的海王星巡航導彈擊中了莫斯科號，造成了 "重大損失"。 他的話得到了敖德薩軍事當局發言人謝爾蓋-布拉楚克的證實。

3月底，在亞速海貝爾迪安斯克港，俄羅斯的一艘頭天還被俄國國家電視台大肆宣傳進入烏克蘭港口的大型運輸艦被烏克蘭炸毀後，中國網民反應強烈，這次被擊中的俄羅斯黑海旗艦，讓一些一直相信俄羅斯擁有強大軍事實力的中國網民開始動搖。

鳳凰網以『“莫斯科”號棄艦 恐將成40年來首艘戰沉巡洋艦』為題報道了這一事件，文章後面跟帖無數，替俄羅斯惋惜的有，恨鐵不成鋼的有，冷嘲熱諷的有，更多的是開始懷疑俄羅斯“將會輸掉這場戰爭”。

陌路花開：我之前說過，俄羅斯“露屁股”的結果，不是自己丟人，而是北約更加放膽介入戰事，這才是更可怕的事情。

這意思是俄羅斯不僅丟人現眼，由此更讓北約摸清了底細，基調是替俄羅斯擔心。下面這位也是同樣的意思：

陳映雪：放任北約武器輸入的直接結果，俄羅斯如果不能堅決應對，將會輸掉這場戰爭！

有嘲諷俄軍輸不起的：俄羅斯海軍漲紅了臉，額上的青筋條條綻出，爭辯道，“火災不能算被攻擊……攻擊！……管理疏漏的事，能算被攻擊么？”接連便是難懂的話，什麼“操作失誤”，什麼“鼠患”之類，引得眾人都鬨笑起來：店內外充滿了快活的空氣。

有的懷疑俄羅斯的軍事實力，懷疑“第二軍事強國”已是昨日黃花：

04k85tg：原以為是王者，結果連青銅都不如，俄的軍事實力被嚴重高估。

gEbT6we：俄羅斯的軍事實力看來被誇得太大了，以致於俄羅斯自己都認為自己確實很強，這下打臉了，戰事搞了這麼久，愣是什麼都沒有得到。

金周：國力衰竭，力不從心！後期打下去更糟糕！S35下來了，旗艦沉海了！中將亡了好幾個！俄羅斯的世界第二軍事強國呢？

路途遙遠：大國的沒落，疲軟的經濟，導致對軍事的投入不足，導致戰訓水平的下降，俄羅斯這場戰爭再拿不到點好處怕是贏了也只是更加的五勞七傷。

iVLp3k8：事實證明除核武器外，現在的俄羅斯基本上己經成為一隻紙老虎🐯了，武器裝備陳舊落後，戰略戰術老套保守，新技術新戰法幾乎沒有！

有人恨鐵不成鋼，總覺得俄羅斯心慈手軟，藏有利器：

這仗越打越看不明白，廣電設施、交通樞紐都不予摧毀，任由對手蹦噠，按照普大帝所說的戰略目標，最應首先控制的是西部和西南沿海，東部應圍而不打，即所謂的“控西困中圍東”，全盤布局完畢再聚而殲之……但北極熊卻越來越詭秘，是體衰力竭？還是另有圖謀？

有些網民心裡很清楚，大有作為的麗蓮說：無論這場戰爭結局如何，俄熊都會進一步衰落下去的，那些將國家民族安全寄希望於俄熊的蠢貨該清醒了。

後面有人指大有作為的麗蓮是“美狗”，但緊跟着的“土耳其專家”說：這是不祥的預兆，是天意，新指揮官剛上任，這麼大的旗艦就沉了，天意暗示後邊的戰爭也會輸的，回觀二戰後期，德國頻繁換將，最後也輸了，這次也是天意註定，烏克蘭百姓趕緊準備煙花唄。

歡呼的也有：“莫斯科”號的沉沒象徵著俄羅斯政府的沉淪不遠了，俄羅斯人民即將看到光明！

拿俄羅斯作比、替中國操心，發出警告的自然少不了：

四川網友：看看又有哪些美西走狗跳出來唱衰俄羅斯？真正的中國人是希望俄羅斯強大而獨擋一面，而唇亡齒寒的道理是每個國人應該懂得的常識。美國滅我之心不死！

重慶網友：這場戰爭給我們也敲響了警鐘——1、西方列強依然強大。2、高科技是決定戰爭走向的首要因素。3、遠程精確打擊是最有效的戰爭手段。4、不能小瞧對手，驕兵必敗。