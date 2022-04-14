蔡英文今會晤美跨黨派議員團

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美國白宮國家安全顧問沙利文周四表示，台灣與烏克蘭情況不同，美國關切中國片面改變現狀企圖，不論何種形式的侵略都不能接受。美國政策是採取一切可能措施確保中國入侵台灣不會發生；台灣總統蔡英文周五將接見來訪的美國跨黨派議員團，台灣涉外高層稱，這次超友台"6大咖"國會議員炫風訪台，具有跨黨派、重視台灣等4大重點，展現美國力挺台灣的正面訊息，以及美國國會對台灣的跨黨派強勁支持。

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中央社消息，沙利文周四齣席華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）早餐會與俱樂部主席魯班斯坦（David Rubenstein）對談。話題圍繞在國際關注的俄羅斯軍事入侵烏克蘭，也談到中國在俄烏戰爭的角色與兩岸議題。

魯班斯坦問及是否擔憂中國可能也考慮入侵台灣，俄烏情況是否與兩岸類似時，沙利文首先表達對中國採取措施企圖片面改變現狀的擔憂，但也認為中國正在密切了解烏克蘭局勢以汲取教訓。

沙利文也強調，烏克蘭情況與台灣不同，美國與台灣關係奠基於台灣關係法，與台灣的安全夥伴關係基於台灣關係法。過去數周，美國與歐洲在內的盟友與合作夥伴密切商談，其中也討論入侵這種事可能發生在歐洲，也可能發生在印太地區，負責任的國家應發出明確訊息，即任何形式的入侵在任何地方都不可接受。

魯班斯坦再追問如果中國以某種形式入侵台灣，美國是否會捍衛台灣時，沙利文指出，美國的官方政策立場是採取一切可能措施確保這樣的情況永遠不會發生。

魯班斯坦也問到美方是否有訊息證明中國提供俄羅斯軍事或財政援助。對此，沙利文表示，目前並未看到中國軍援俄羅斯，美國會持續監控。至於財政援助則比較複雜，畢竟俄羅斯與中國有經濟聯繫並持續往來，但目前尚未見到有任何系統性削弱或消除歐美製裁的努力，美國對此密切關注。

另據中央社消息，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派議員團搭乘軍機周四晚抵台訪問兩天，外交部長吳釗燮前往接機，台灣總統蔡英文周五接見美國跨黨派議員團。

台灣涉外高層表示，這次超友台"6大咖"國會議員炫風訪台，具有跨黨派、橫跨參眾兩院、重量資深、重視台灣等4大重點；在國際局勢動蕩之際，以實際行動展現美國力挺台灣的正面訊息，以及美國國會對台灣的跨黨派強勁支持。

台灣外交部周四晚間發布新聞稿指出，葛瑞姆14日至15日率團搭乘美國軍機來台訪問，成員包括聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez），衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）共6位國會議員。

外交部表示，對葛瑞姆率領多位重量級美國國會參眾議員訪台表達誠摯歡迎，訪團成員將與台灣官員就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部表示，在烏克蘭情勢嚴峻之際，美國國會籌組此一重要參眾議員訪團來台，再度彰顯美國對台灣"堅若磐石"的支持與承諾；相信葛瑞姆等美國國會重量級議員們的到訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。