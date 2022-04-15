上海爆發警民衝突 牆內視頻多被刪除

上海警民衝突

上海一居民區被當局指作冠狀病毒隔離點後，居民拒絕讓出他們的公寓。4月14日該小區的居民與警方發生了衝突，視頻顯示有人被抓...

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社4月15日的報道，幾段視頻顯示，上海的居民與前來強迫他們放棄公寓的警察發生了衝突。當局要將這些公寓用做隔離冠狀病毒陽性者的地方。這次警民衝突，是人民對缺乏靈活性的清零政策日益不滿的一個跡象。

4月初以來，上海的2500萬居民幾乎都被禁閉，難以獲得食物。

上海當局正在隔離那些檢測結果呈陽性的人，即使沒有癥狀也被安置在隔離中心。但最近幾天，每天都有超過2萬個新陽性病例，上海當局似乎跟不上局勢的發展。

周四晚間發布在中國社交媒體上的視頻顯示，在一個住宅區外，居民對全副武裝的警察喊話，這些警察試圖強行穿過人群。在錄像中，警察似乎逮捕了幾個抗議者，居民們指責警察"打人"。

這些視頻引起了極大反響，以至於該住宅區的開發商張江（Zhangjiang）集團就這一事件發表了聲明。該聲明說，在"一些租戶阻撓修建隔離區之後，情況已恢復了平靜"。

之前，上海當局說，已下令39戶家庭離開他們的公寓，"以滿足針對冠狀病毒的防疫需要"。

在微信直播並被法新社檢索到的一段視頻中，一名哭泣的婦女說："張江集團要把我們的住宅小區變成隔離區，把冠狀病毒陽性的人放在那裡！"

這個開發商聲稱，已向居民提供了補償，並將他們重新安置到同一社區的另一棟樓。

法新社說，審查人員已刪除了該事件的大部分視頻。

不過，流傳到牆外推特上的相關視頻還能看到。

法新社的報道還提到，上海的居民似乎對獲取食物的困難和陽性患者被強制隔離在舒適度和衛生狀況堪憂的中心，越來越感到氣憤。

此外，互聯網流傳的有關寵物被以防疫的名義暴力弄死的視頻也引起人們的強烈不滿。