又來了 西安16日起封城

中國-新冠病毒

2021年12月23日，中國陝西省西安市實施封城，全城驟然一面，死寂汽車行駛在一條幾乎空無一人的西安街道上。2022年4月15日，西安當局宣布次日起實施全面社會性管控。

西安封城悲劇記憶猶新，上海陷入水深火熱，民怨衝天之際，西安周五突然宣布，16日起實施社會面暫時管控，全市人員足不出戶，“爭取早日實現社會面動態清零”。西安網友驚呼：“又來了!”

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西安封城始於去年12月23日，直至今年1月24日才宣布全面解封，官方對市民實施強制性集中隔離，嚴酷程度超過武漢封城，造成無數次生災害、難以計量的人道災難，引爆民怨。奇怪的是，採取如此規模，封鎖一個一千三百萬人口的城市，官方公布的確診病例僅僅2053例。以造成的人道災難，經濟破壞相比，嚴重的不成比例。

整治2700萬大城上海封城、民眾怒火衝天之際，西安當局周五晚突然宣布，16日起實施“臨時性管控”措施，減少人員流動，非必要不得外出，管控時間：16日零時至19日24時，這個時間與上海3月28日宣布在浦東、浦西分別實施四日管控不謀而合，然而上海的局部管控很快變成全面封城，封閉四日變成“明日復明日”，至今看不到頭，民眾苦不堪言。

西安當局解釋這次實施管控的原由是，截至15日18時，全市共發現43例本土陽性感染，是“傳染性極強的奧米克戎變異毒株”。

西安當局要求，全市小區、單位人員非必要不外出，只能在小區內活動，企事業單位鼓勵支持員工居家辦公、遠端辦公，在單位住宿。

主城區中小學校、托幼機構，除了高三，初三畢業班外，其他年級一概實施線上教學。

大型綜合性商場、公眾娛樂休閒場所包括KTV、網咖、酒吧、棋牌室、劇本殺、密室逃脫、足浴店、洗浴中心、汗蒸房、茶館等，以及人員聚集經營性場所，包括健身房、體育館、瑜珈館和各類培訓、中介機構等、公共文化活動場所和農村集貿市場暫停開放。監所、福利院、養老機構等特殊場所則封閉管理。而全市各餐飲單位暫停內用。

大型會議、線下培訓停辦，嚴禁群體性活動，喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦，暫停一切宗教活動。

西安再度實施社會面管控，引髮網絡熱議，一些網民抱怨，西安又管控，清零不管用，何必又要引發巨大的次生災害呢？也有網民懷疑官方宣布西安臨時管控四日是幌子，像上海那樣，早先也宣布四日管控，現在已經不止幾個四日了!

有分析指，中國實施如此嚴酷的不成比例的清零政策，因為這是中國領導人習近平的指令。習近平日前在海南再次重申，堅持動態清零不動搖，封城，清零，已成為“政治任務”，底層官員害怕丟掉烏紗帽，莫不為落實最高指示奔命，那管民不聊生。