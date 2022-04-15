澤連斯基："世界應警惕普京鋌而走險訴諸核武"

澤連斯基/普京/核武/美國

烏克蘭總統澤連斯基周五表示，世界應警惕俄羅斯總統普京因在烏克蘭遭遇軍事挫折鋌而走險訴諸核武，而美國中央情報局局長伯恩斯稱擔心俄羅斯會在走投無路時使用核武。澤連斯基要求美國將俄羅斯列為"資助恐怖主義國家"；烏克蘭國會通過決議認定俄軍構成種族滅絕。

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路透社報道，美國中央情報局局長伯恩斯周五表示，面對俄羅斯可能在烏克蘭動用戰術或低當量核武器的威脅不能掉以輕心，但中情局尚未看到很多實際證據加深這項疑慮。

路透社報導稱這是伯恩斯自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來最廣泛的公開評論，凸顯1945年以來針對歐洲國家最大規模攻擊事件動用核武風險升高的擔心。

另據法新社報道，烏克蘭總統澤連斯基周五接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪，在被問及是否也有這種擔憂時澤連斯基表示：“不僅是我，我認為全世界所有國家都應該對此警惕”。

澤連斯基表示，他的擔憂關聯到“核武器”或“化學武器”的使用。他說， “他們(俄羅斯）可以做到”，“對他們來說，人們的生命一文不值”。

澤連斯基還表示，“我們不要擔心，我們要做好準備”，"這不僅是烏克蘭的問題，它關係到全世界的安危”。

另據路透社援引華盛頓郵報報道，澤連斯基在與美國總統拜登通話時，要求美國將俄羅斯列為"資助恐怖主義國家"。目前美國將朝鮮、古巴、伊朗及敘利亞列入該名單。不過，拜登沒有在這方面做出承諾。

烏克蘭國會周四通過決議案，認定俄羅斯軍隊在烏克蘭的行徑構成"種族滅絕"。

根據烏克蘭國會上傳網絡的聲明稱："我們必須立即認定俄羅斯武裝部隊在自2022年2月24日入侵烏克蘭的最新階段，對烏克蘭人民犯下的暴行構成種族滅絕。"