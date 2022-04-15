美國鎖定朝鮮黑客盜竊6.2億美元加密貨幣

朝鮮/美國

與朝鮮政府有關的網上犯罪集團拉薩路小組（Lazarus Group）

美國聯邦調查局於4月14日指控與朝鮮政府有關的網上犯罪集團拉薩路小組（Lazarus Group）與網絡遊戲“阿蟹”（Axie Infinity）上個月損失6.2億美元的黑客攻擊有關。朝鮮對加密貨幣交易進行網絡攻擊，為平壤賺取了數億美元的加密貨幣，來逃避聯合國對其的經濟制裁。

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美國聯邦調查局本周四把與朝鮮政府有關的網上犯罪集團拉薩路小組與網絡遊戲“阿蟹”受到黑客攻擊損失6.2億美元加密貨幣聯繫起來。

美國聯邦調查局在一份聲明中指出，經過調查確認網絡遊戲“阿蟹”開發商在3月29日受到網絡黑客攻擊，前所未有被盜竊高數額加密貨幣，有證據顯示這與朝鮮政府有關的拉薩路小組和APT38黑客聯手進行盜竊有關。

網上犯罪集團拉薩路小組曾在2014年攻擊索尼影視娛樂公司，據稱黑客要報復該公司出品的節目諷刺朝鮮領袖金正恩。

美國財政部把拉薩路小組標為“有國家支持的黑客組織”，被列入制裁名單。

美國在2020年發布的一份軍事報告顯示，朝鮮從1990年開始發展網絡攻擊組織，成立名叫“121局”的網絡黑客小組，並分布在白俄羅斯，中國，印度，馬來西亞和俄羅斯等國進行活動。

根據網絡Chainalysis公司的最新分析指出，僅在去年朝鮮黑客攻擊就盜竊加密貨幣4億美元。

黑客對加密貨幣交易進行網絡攻擊，這為平壤賺取了數億美元的資金，來逃避聯合國對其經濟制裁。