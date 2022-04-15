美官員證實 莫斯科號被烏克蘭導彈擊沉 對俄軍構成"沉重打擊"

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美國國防部一名高級官員周五證實，俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號巡洋艦被兩枚烏克蘭導彈擊沉，法新社援引五角大樓官員強調：這對俄羅斯來構成“沉重打擊”。

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法新社報道，這位要求匿名的五角大樓官員周五向幾位記者表示，"我們估計烏克蘭軍方的兩枚“海王星”巡航導彈擊中了“莫斯科”號。而莫斯科此前聲稱，這艘蘇聯時期的船艦因大火嚴重受損，在被拖回港口途中沉沒；美國國防部否認了莫斯科的說法。烏克蘭方面表示，烏軍發射了兩枚海王星反艦導彈，擊中莫斯科號。而在莫斯科號沉沒之前，俄方的救艦行動因艦上彈藥爆炸及惡劣天氣受阻。

據稱：烏克蘭軍隊在莫斯科號的一側用無人機分散擾亂了其防禦信息，海王星反艦導彈則從另一邊擊中莫斯科號，但這一說法沒有得到五角大樓官員的證實。

這位高級官員並表示，"相信(莫斯科號巡洋艦上）有人員傷亡，但傷亡數量難以評估"。美國觀察到船上倖存者被附近的其他俄羅斯船隻帶走。

這位官員還表示，"這對俄羅斯造成巨大的打擊，具有象徵意義"。"更重要的是，莫斯科號是俄羅斯三艘斯拉瓦級巡洋艦之一，它被擊沉造成俄軍在烏克蘭南部的軍事能力出現真空”，而普京已決定將其下一次攻勢集中在南部地區。

此前，美國國防部發言人柯比（John Kirby）向美國有線電視新聞網（CNN）表示："對（俄羅斯）黑海艦隊來說是一大打擊，這是他們力圖在黑海發揮某種海軍優勢的關鍵一環"

根據《蒙特勒公約》，“土耳其不允許軍艦進入黑海，因此（俄羅斯人）將無法用另一艘斯拉瓦級艦艇代替被擊沉的莫斯科號”。

五角大樓高級官員還估計，莫斯科號的沉沒可能會使俄羅斯海軍今後在烏克蘭戰區表現的更加謹慎。

另據報道，烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）周五在Telegram發聲明稱，俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號艦長庫普林（Anton Kuprin）在爆炸中陣亡。