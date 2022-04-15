習近平做普京侵烏沉默夥伴的代價

俄羅斯侵烏戰爭

美國對北京親俄立場的認定越來越直接，中情局局長伯恩斯周四直指，普京侵略烏克蘭，習近平是“沉默夥伴”。

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沉默夥伴即“無聲夥伴”，近乎“共謀”，又似留有空間，若習近平發聲，譴責俄羅斯侵烏，沉默不再，夥伴關係破裂，僅一步之遙，習近平恐怕做不到。

美國懷疑習近平是俄羅斯侵烏的“沉默夥伴”，自然因為習近平與普京有着非一般的“友誼”，紐約時報在介紹澳大利亞前總理陸克文的一篇文章中形容：習近平比他的前任更努力地討好俄羅斯領導人，通過暗示兩國是同道並加強聯合軍事演習來奉承普京。他曾稱俄羅斯總統是他“最好的朋友”；他會在普京生日的時候打電話給他。

用習近平自己的話說：“普京總統是我最好的知心朋友”。但習普關係不僅僅是“私人友誼”，真正讓西方感到中俄已近乎結成“軸心”的是北京冬奧開幕日那天舉行的習普峰會，兩人在峰會後發表的宣言中確定“中俄合作無上限，無止境”。最重要的是，兩人表達了共同改變現行國際秩序的野心。次日，多家西方媒體以“軸心”這一概念形容中俄特殊關係。

加之俄羅斯侵烏在北京冬奧會結束後第二天敲響序曲：普京通過電視“直播”宣布承認烏東兩區為獨立共和國。再過三日，普京一聲令下，俄軍以“消滅納粹”之名全面入侵烏克蘭。外界懷疑，普京是否向習近平披露了俄羅斯侵烏計畫，無論如何，普京在北京的時間點上做出的“禮讓”給外界留下巨大的想象空間。

出乎普京意料，俄羅斯閃電戰失敗，戰事陷於膠着，西方發出中國可能向俄羅斯提供武器和經援的警鐘，並發出如果證實將對北京予以嚴厲制裁，北京在意外發覺俄羅斯戰事失利可能於己不利後，除了公開否認援俄，其駐美國大使秦剛在中國媒體採訪時甚至放出“中俄合作無上限，但是有底線”，他補充說底線就是國際法，明顯向美國發出讓步的信號。但是，外交部後來又重申了中俄關係無上限的說法，北京的這種搖擺的姿態被視為是中共黨內鬥爭的某種反映。

美國為了制止中國向俄羅斯提供援助，抵消西方制裁俄羅斯的效力，先是國家安全顧問沙利文與中共外交最高官員楊潔篪在羅馬舉行會談，隨後美國總統拜登與中國國家主席習近平舉行電話會議，四月初歐盟與中國峰會也把中國不能損害歐美對俄羅斯 制裁作為會議的主要議題，但是，這場峰會讓歐盟清醒地認識到中方只是在一些虛假的名詞上繞來繞去，根本沒有絲毫改變立場的願望。從美方官員這幾日密集的表態來看，美方對北京的意圖並不抱存多少幻想。

美國官員最近一系列的表述直接點明要害，即，中國是要站在侵略者一邊還是受害者一邊，是要站在對的一方，還是錯的一方，其引申出的對習近平本人，對他領導的中國的後果是難以預測的。

4月14日，美國中央情報局局長伯恩斯在喬治亞理工學院的表述最為直接，他毫不隱諱地指出，在俄羅斯總統普京對烏克蘭的侵略中，中國國家主席習近平是“沉默夥伴”。這是伯恩斯擔任中情局局長以來的首場公開演出。

他表示，俄羅斯對烏克蘭的再次侵略構成立即威脅，而中國野心勃勃的領導階層帶來長期問題，這是21世紀的單一最重要地緣政治挑戰。他警告說，“普京侵略的沉默夥伴，習近平領導的中國是我們的最巨大挑戰”。

同一天，美國國務卿布林肯表示，中國必須在侵略者與受害者之間作出選擇。布林肯說，中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上言行不一，不僅使其處於很不舒服的境地，而且正在損害其國際聲譽。

布林肯補充，無論中國和俄羅斯如何解釋這場戰爭的由來，最後“都歸結為一個非常基本的問題，即一邊是侵略者，另一邊是受害者”，這不是站在美國一邊的問題，而是關於站在對與錯哪一邊的問題，是關於站在國際體系的基本原則一邊，還是站在混亂和衝突一邊倒問題，中國必須做出選擇。

美國財長耶倫13日更是警告北京，烏克蘭發生的戰爭以及對俄制裁凸顯中國的中心作用，如果中國不能在烏克蘭遭遇侵略時尊重主權與領土完整的原則，就不要指望國際社會未來會尊重其主權和領土完整。中國對俄羅斯的立場同時將威脅其“融入”全球經濟的進程，耶倫的意思很明顯，選邊俄羅斯恐將付出經濟代價。

但是，中國的立場照舊是不區分侵略者和受害者，對或錯的，中國外交部發言人趙立堅14日就美方的相關質疑回應稱：烏克蘭的主權應該得到保護，俄羅斯對其安全的合法擔心也應得到尊重。

美國對北京的新一波警告顯示，華盛頓對北京真正轉變其所謂“中立”的親俄立場似乎不抱太大希望，但不破壞西方的對俄制裁，這是一條底線。但是，中方似乎也有底線，美國前白宮國安會亞洲事務主任麥艾文13日在美國外交關係協會舉辦的探討北京在俄羅斯侵烏戰爭中的立場時則表示，習近平的底線是防止普京失去權力。“我認為這是對中國和習近平的生存威脅”。

如果普京在位與否會對習近平的生存構成威脅，習近平的“沉默夥伴”註定將會做下去？但如果反過來思考，習近平若繼續做普京的“沉默夥伴”，會不會對他及他統治的中國構成更嚴重的威脅？