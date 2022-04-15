莫斯科號旗艦被擊沉 俄羅斯海軍失去了驕傲

俄羅斯侵烏戰爭

此為超級裝備的俄羅斯黑海艦隊旗艦“莫斯科號”圖片，被擊沉後已沉入海底

俄羅斯海軍引以自豪的導彈巡航艦“莫斯科號”被擊沉了，這一損失對俄羅斯無論是行動層面還是象徵意義都構成沉重打擊，它對俄羅斯一統黑海的能力也構成嚴重後果。在美國五角大樓認定烏克蘭導彈海王星擊沉該艦的說法“可信”後，更使得俄羅斯海軍的自豪感嚴重受挫。

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莫斯科號巡洋艦排水量超過13000頓，船長186米，可以同時指揮多艘戰艦作戰，因此被稱之為旗艦。此類船艦，只有俄羅斯、美國、中國、日本、韓國擁有，法國以及其他西方國家海軍沒有相應的艦艇。專家認為，這一1983年服役的戰艦，超級裝備，雖然已有年代，但具有很大的象徵價值。俄羅斯總統普京曾多次登上莫斯科號，並在該艦接待多位外國領袖。

俄羅斯同級別的戰艦還有兩艘，一艘屬於北海艦隊，另一艘屬於太平洋艦隊。這麼一艘“光榮戰艦”被導彈擊中，而且是被烏克蘭製造的導彈擊中，引發對俄羅斯軍事實力的爭論。對烏克蘭一方，擊沉這樣一艘包括配有16枚Bazalt/Voulkan反艦導彈、多枚Fort導彈、海洋版遠程S-300導彈和Ossa短程導彈，同時還擁有火箭發射器、火炮和魚雷的同時具備反艦、反空以及反導彈能力的旗艦，無疑是一場巨大的勝利。

莫斯科號多達680名海員，可保護其周圍直徑150公里的海域。在土耳其對俄羅斯船隻關閉了博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽之後，俄羅斯將很難有其他船隻取代其防空能力。不過，專家認為， "黑海艦隊的其餘部分仍然是一支強大的力量，"包括 "格里戈羅維奇海軍上將 "型的現代護衛艦，儘管射程較短，但配備了比 "莫斯科 "號更現代的防空設施，以及 "卡利布 "對地攻擊導彈。俄羅斯地中海艦隊並沒有被淘汰。

然而，莫斯科毫無疑問遭到了一個驚人的打擊。在出乎意料地放棄了對烏克蘭領空的絕對控制，並在其地面行動的頭幾周表現出重大的戰術和戰略弱點之後，現在，其海軍也受到了打擊。 一位法國高級軍官評論："俄羅斯人在陸地上犯的錯誤在海上也在犯" 。

戰略專家表示，莫斯科號旗艦毀滅 本身並不會導致莫斯科從技術層面後退，主要因為涉入這場戰爭的俄羅斯海軍相當有限。但是，如果莫斯科打算讓海軍更直接更多地涉入衝突，將必須三思而行。

如果說按照烏克蘭軍方所說，他們結合使用無人機誘騙，發射海王星導彈擊中莫斯科號旗艦的話， 那麼引發的問題是，烏克蘭軍備的實力到底有多大？烏克蘭是否有莫斯科沒有評估過的海軍防禦能力？烏克蘭擁有什麼樣的新獲得的反艦導彈？它能對俄羅斯海軍造成什麼樣的損害？

“莫斯科號”遭受襲擊的細節將不會立即知曉。對船體的觀察是確定它們的必要條件，但是，現在這艘旗艦已經沉沒在黑海海底。烏克蘭軍方稱，與俄方宣稱的相反，船上大約500名官兵並沒有得到及時搶救。

在俄羅斯，留在人們腦中的是一艘頗有威望的指揮艦，2008年在格魯吉亞和2015-2016年在敘利亞戰爭中“表現出色”。2015年9月到2016年1月，它被部署在地中海東部，為俄羅斯的赫梅米姆基地提供 "防空防禦"。2014年以來，一直駐紮在塞瓦斯托波爾，這是俄羅斯黑海艦隊在克里米亞半島的總部，俄羅斯在2014年吞併了該半島。

在現代衝突中，如此規模的軍艦損失是極其罕見的。"國際情報局的雨果-德吉斯說："就噸位而言，莫斯科號可能是自第二次世界大戰以來被擊沉的最大的軍艦“。

莫斯科號的沉沒暴露俄羅斯海軍直至目前尚不為外界所知的虛弱。"一位法國海軍高級軍官對法新社評論稱：在烏克蘭導彈襲擊之前，俄羅斯人沒有空中優勢，而空中優勢是發起兩棲行動的一個必要條件。今天，他們比以往任何時候都沒有準備好這樣做。"

特別是因為澤倫斯基總統的部隊可能很快就會收到另外的武器來保衛他們的海岸線。英國首相約翰遜周六訪問基輔時，承諾向烏克蘭提供 "魚叉 "反艦導彈。

但是基輔預計會出現最壞的情況，烏克蘭總統澤倫斯基周五說，"全世界 "都應該 "擔心 "他的俄羅斯同行普京因在烏克蘭的軍事挫折而走投無路，會使用戰術核武器的風險。

他呼應了美國中央情報局長伯恩斯大意如此的聲明，伯恩斯14日表示，不應該對這種威脅 "掉以輕心"。