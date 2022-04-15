馬斯克再出手，430億美元收購推特全部股份

馬斯克-推特

2020年12月1日，在德國柏林，SpaceX公司老闆兼特斯拉首席執行官埃隆-馬斯克在抵達阿克塞爾-施普林格獎的紅地毯後面無表情。馬斯克2022年4月14日宣布，以430億美元收購推特全部股份。

全球首富馬斯克（Elon Musk）周四宣布，已向推特（Twitter）發出要約，以每股54.2美元的價格收購推特全部股份。依照馬斯克的出價，推特公司的估值達到430億美元。

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消息一出，推特股價在盤前交易中隨即跳漲14%。

此前馬斯克已經以30億元購入了推特9.2%股份，成為推特最大的股東，這使他可以得到一個董事會席位，但他決定不加入推特董事會，現在終於掀開底牌，他是要收購整個公司。馬斯克表示，這是我能夠提出的最好、最終的報價，如果推特公司不接受他的條件，他將“重新考慮自己作為一個股東的地位”。

馬斯克在他的聲明中表示：“推特有着非凡的潛力，我要釋放它。”“我投資推特，是因為我相信其作為全球言論自由平台的潛力，並相信對於正常運作的民主體制來說，言論自由是不可或缺的社會元素。”

馬斯克認為，按照推特目前的狀態，其“既無法推動言論自由，也無法服務於言論自由”。

在宣布已經持股推特達9.2%之後，馬斯克屢發推文探討改革推特，包括要不要添加可以編輯修改推文的功能，以及是否可以把在舊金山的推特總部改成遊民收容所。

目前，50歲的馬斯克在推特上有8160萬個追隨者。他批評推特上許多名人賬號根本是“殭屍”狀態，例如流行音樂天後泰勒絲 ( Taylor Swift )有9000萬追隨者，三個月沒發過任何一則推文，追隨者1億1430萬的流行音樂天王小賈斯汀（Justin Bieber）的賬號，過去一年只發過一次推文，馬斯克質疑推特是不是要死了。

根據彭博信息的估計，馬斯克目前身價達2600億美元，他完全有財力買下整個推特。