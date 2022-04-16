哪個昏官掐斷了上海的生命線

中國-新冠病毒

清零清得上海人的怒火越來越大，有人在罵：哪個昏官，把上海整成這樣，有人詰問：是誰？掐斷了上海的生命線？也有人犯疑，習主席為什麼去海南，不來上海看看呢？

廣告 繼續瀏覽後續

原來習主席在海南視察，12號他說，領導幹部要把所有精力“都用在讓老百姓過好日子上”。這句話好像與上海人的現實有點關係？

但是，更上海更直接的是他稍後在海南說的另外一句話，“堅持動態清零，要克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態”。上海人明白了，習主席雖然來不了上海，清零還是要清的。

4月13日，『財新』網發出題為“上海、廣州等八市成為疫情防控措施優化試點城市 探索縮短重點人群隔離時間”，還可考慮對封控區和管控區的解封標準放寬，這篇文章很快被刪除了。大約是與習主席前面的表態有所抵觸的。

於是，上海人繼續水深火熱……

復旦大學羅書華教授看來也是深陷上海疫情，對清零措施頗有感觸的人，他在『上海的生命線是怎麼被掐斷的？』一文開首便問：

“上海現在的問題，並不是什麼"封鎖/清零"與"躺平/共存"的矛盾，而是市民要吃飯、看病與有人吃不上飯、看不上病的矛盾。”

“告急聲、求助聲、求救聲，聲聲入耳 抱怨聲、委屈聲、悲鳴聲，陣陣驚心

作為全國經濟中心的上海，此城之外皆為鄉下的上海，怎麼會一夜之間如此不堪；長三角、華東區乃至全國紛紛馳援，食物遍地，卻可望不可及；醫院仍在，哀鳴待救者卻只能是望穿秋水。上海的生命線彷彿突然間被人掐斷。”

他質疑：“上海的生命線是怎麼被掐斷的？一隻怎樣的手掐斷的？上海的生命線怎樣才能恢復？什麼時候恢復？“

上海著名作家陳村發了一個帖子，現年70歲的哮喘病患者講述自己“昨晚差點死於封控“的經歷：急性哮喘發作，打了幾個醫院的電話，都沒有急診接診，唯一一家有急診的肺科醫院，要求病人須有核酸陰性證明才能接診，當時他氣都上不來了，叫來救護車，救護人員說，沒有核酸檢測報告是不能上車的，最後志願者小石開車送他到肺科醫院，門衛告知沒有核酸報告不能進去，小石見狀危險，提出送他到新華醫院試試，”命不該絕竟然在這個漆黑的醫院實現了“，這家醫院允許先接診再檢測，給他插上氧氣管，”一條命算保住了“。

想起整個過程的匪夷所思，作者憤怒地質問：

“也不知道是哪個昏官制定了這樣一個喪盡天良、草菅人命的規則？這完全就是一個無解的連環套，現實就是當一個人有病急性發作需要得到救助時，在這樣的規則面前說不可能得到醫治的。上救護車需要有核酸陰性證明、進醫院同樣需要核酸陰性證明。那麼請哪個大老爺告訴我到哪裡去做核酸檢測呢？醫院，顯然只有醫院才具備核酸檢測的能力，可醫院沒有核酸檢測陰性證明是進不去的呀! 哪個昏官制定了這樣的政策，必須出來向全上海人民謝罪!!!“

哪個昏官乾的？ 傳染病專家、退休前為上海市第二軍醫大學長征醫院副院長的繆曉輝則要求決定這件事的“不要繼續誤導人民!“

繆曉輝在社交媒體發文質疑“清零“政策，他說，上海市近3天每天新增本土病例都超過2萬例，完全突破傳染病傳播和嚴控下的時空規律；而在重症比例極低的情況下，最近傳來的額外死亡消息卻不斷增加。

他表示抗擊疫情必須政治、科學、民生、政治、經濟和國際影響通盤考慮，“科學第一，沒有這個就沒有其他，沒有科學，何談民生？”

繆曉輝抨擊不贊成“清零”就被說成“躺平”的情況，“我們為什麼從上而下的領導和自媒體都逮着‘躺平’說事？哪個專業人士建議過‘躺平’…我是一位極端愛黨愛祖國者，可每當我發出一點科學的聲音，即使有一些瑕疵，立即就被通知‘違規’而刪除了”。

他公開質疑中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友以及中國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年， ：“你們倆有本事‘清零’了，我對著14億人割腕謝罪……請不要繼續誤導從第一到最後一個的14億人了！”

“Omicron還在，倘若它滾了，youcron或niancron還會再來”。

有網民讚歎繆曉輝窮追不捨責任人的勇氣，但覺得他只怪吳尊友和梁萬年也遠遠不夠，因為這兩位並不是決策者。

上海的問題嚴重到荒腔走板的地步，楊海，原航天廠黨委書記，閔行區人大代表、常委也對檢測“越做越多“提出質疑：1-13日，”在嚴格封控的情況下，本小區一共進行了6次核酸、8次抗原，陽性感染者從14人增加到了49人，涉陽樓道從10個增加到了22個“，很多人認為是一次次檢測產生的交叉感染。但是問題反饋上去沒有任何回應。

楊海憤怒地表示：”大家感覺自己就像被捲入了一種任性的、固執的、碾壓式的、不顧一切的、強行推進的漩渦之中，這種置整座城市的生機於不顧，置百姓之生息與不顧的做法，是否經得起歷史的考驗”。

作者聲明，從此將不在配合做核酸檢測的志願者工作。

這又回到了前面的問題，上海，這樣一座現代化的，擁有2700萬人口的國際都市，為什麼會被折騰得如此悲慘兮兮，民不聊生？是誰讓上海，不僅僅是上海，捲入這樣一場任性的、碾壓式的，終究沒有多少效用的，瘋狂的漩渦之中？