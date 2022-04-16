德國援助烏克蘭：用金錢替代武器

俄羅斯侵烏戰爭

德國總理朔爾茨願意向烏克蘭提供財政軍事援助，以便烏克蘭可以購買自己想要的武器。但這一決定受到德國多方批評。

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德國《明鏡》周刊報道說，德國政府宣布，將向烏克蘭提供10億歐元的財政軍事援助。但該計畫遭到強烈反對，因為要求提供具體武器的不僅是反對派。但執政黨綠黨歐洲政治家安東霍弗雷特向《周日版世界報》表示，增加軍事援助是“良好的一步”，但該措施不能取代武器的直接交付。綠黨政治家拉爾夫福克斯認為，“任何仍然不想向烏克蘭運送重武器的人都在為俄羅斯的進攻而努力。”“烏克蘭正在為我們在武器交付和制裁方面的猶豫和拖延付出死亡和毀滅的代價。” 在野黨基民盟外事政治家羅特根在推特上寫道：“烏克蘭現在需要防禦武器，而且要儘快。”“它無法用金錢保衛自己。”

德國《世界報》表示，德國政府願意向烏克蘭提供進一步的軍事援助，但基輔不知道進一步武器交付的確切範圍，也不知道可能的時間範圍。公眾也被蒙在鼓裡。德方顯然沒有與受援國協調好。

巴州電台表示，是否該向烏克蘭提供武器？德國為此陷入困境。在是否該向烏克蘭提供重武器的爭論中，一方批評朔爾茨猶豫不決，另一方則擔心，如果德國提供重武器，有可能成為參戰方，並走向第三次世界大戰。事實是，德國聯邦國防軍設備不佳，自己也沒有重武器，如何能提供給別人？德國總理紹爾茨願意提供總共20億歐元的軍事援助，其中10億多歐元是給烏克蘭的，以便烏克蘭可以購買自己想要的武器。專家認為：出錢對德國政府來說，是一條“舒適的道路“。當然，德國還必須和烏克蘭敲定這些援助資金的用途。