朝鮮舉辦慶祝活動，紀念國父金日成誕辰110周年

朝鮮/政治

朝鮮官方媒體星期六發布的畫面顯示，該國領導人金正恩檢閱了為慶祝其祖父、同為朝鮮國父的金日成誕辰110周年舉辦的大規模遊行活動。值得注意的是：今次慶祝活動沒有按慣例舉行閱兵式。

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為慶祝金日成誕辰110周年，朝鮮舉辦了大型民眾遊行活動和焰火晚會，美韓兩國官員曾認為，朝鮮可能在慶祝活動期間進行核試驗，也可能舉行閱兵式。但是，這兩項活動均未發生。

4月15日，為朝鮮的“太陽節”，是平壤史上最重要的日子之一。朝鮮官方中央通訊社發布的照片顯示：金日成的孫子-金正恩在平壤金日成廣場的觀禮台上檢閱了遊行隊伍，向數千名身着彩服的民眾揮手致意。

朝中社報道說：工人、農民舞者等人組成的隊伍依次走過主席台，他們揮舞着寫有歌頌社會主義的橫幅。金正恩還參謁了平壤的錦繡山太陽宮，裡面存放着他父親金正日與祖父金日成的遺體。

分析人士認為：雖然朝鮮在今年太陽節的慶祝活動中沒有舉行閱兵式，卻並不意味着朝鮮打算停止加強其軍事態勢。過去數月，平壤打破了2017年以來設定的暫停遠程彈道導彈試射的限制，多次進行導彈試射，包括三周前試射的該國歷史上最大的洲際彈道導彈。朝鮮試圖通過導彈試射擴大其武器庫，增強自身的防衛能力。