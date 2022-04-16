法國總統大選：馬克龍強調生態理念 勒龐承諾為弱勢群體發聲

法國/馬克龍/勒龐/總統大選

法國本月24日將舉行總統大選第二輪投票，現任總統馬克龍及國民聯盟候選人瑪麗娜·勒龐周末舉行競選集會，極力爭取左翼選民的支持：馬克龍承諾下一個5年任期將強化生態理念；勒龐則保證她將捍衛弱勢群體利益。

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法新社報道，距第二輪大選投票還有八天，即將離任的總統馬克龍和他的極右翼競選對手都緊鑼密鼓展開競選活動。

馬克龍周末前往南部馬賽舉行競選集會，數千人到場支持。馬克龍直接面向左翼，特別是生態黨選民發表講話，他承諾，如果當選連任，未來的總理將直接負責生態規畫。馬克龍承諾將會“徹底更新”他的治國政策。馬克龍還表示，他了解到了第一輪投票傳達的信息。激進左翼候選人梅朗雄，在第一輪選舉中出人意料地獲得22% 的選票，僅次於進入第二輪、得票23.1%的瑪麗娜·勒龐。

分析認為，在首輪投票中排第三、極左翼候選人梅朗雄支持者的選擇，對第二輪投票結果至關重要。

與此同時，周末在巴黎和其他各大城市約23,000民眾參加反極右翼大遊行。示威者反對極右翼國民聯盟候選人勒龐當選，向極右翼勢力"說不"。據內政部的統計，巴黎9200人參加示威活動，其他地區50多場集會約有13,600示威者參加。而據組織者表示，巴黎參加集會的約4萬人，其他各大城市總共約15萬人參加集會。