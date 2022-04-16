澤連斯基警告：馬里烏波爾守軍如果被殺 烏俄將無法談判

烏克蘭/澤連斯基/俄羅斯/英國

俄羅斯軍隊周六轟炸了烏克蘭首都基輔附近的第二家軍工廠，造成一座軍備工廠至少1人死亡和多人受傷；烏克蘭總統澤連斯基警告：受困在東南部圍城馬里烏波爾守軍如果被殲滅，將會摧毀已陷入僵局的烏俄和談。俄羅斯政府周六宣布，禁止英國首相約翰遜等13名高層官員入境。

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澤連斯基周六接受烏克蘭真理報網站訪問時表示，"殲滅我們的部隊，（在馬里烏波爾的）我軍人員，將會摧毀烏克蘭與俄羅斯之間的任何談判。"自戰爭爆發之初，烏俄雙方持續展開和談，但迄無具體結果。

澤連斯基並稱，在馬里烏波爾，烏克蘭方面的人員傷亡可能是波羅迪安卡的十倍之多”。澤連斯基表示，在這個位於烏克蘭東南部的戰略港口，目前“沒有食物、沒有水、沒有藥”，澤連斯基指責俄羅斯“拒絕”建立人道走廊。

俄羅斯官員周六宣稱，俄軍已全面掌控遭圍困港市馬里烏波爾，但烏克蘭守軍仍在市內頑強抵抗。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄軍周六的最新攻擊在基輔造成1人死亡和多人受傷。

基輔東南部達尼茨基區（Darnyrsky）發生爆炸後冒出濃煙，俄羅斯國防部指稱，俄軍利用高精準遠程武器擊中這座軍備工廠。

另據烏克蘭檢方表示，位於東北部的烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）住宅區遭俄羅斯導彈攻擊，造成至少2人死亡和18人受傷。

另據報道，俄羅斯政府周六宣布，禁止英國首相約翰遜等13名高層官員入境，報復英國針對烏克蘭戰爭對俄羅斯實施的制裁措施。

被俄羅斯禁止入境的英國官員還包括副首相拉布、外交大臣特拉斯、國防大臣華勒斯等人，總共13名高層官員。莫斯科3月間也已對美國總統拜登發出入境禁令。

約翰遜回應俄羅斯制裁表示，"烏克蘭克服萬難，將俄羅斯軍隊從基輔的大門擊退，取得21世紀一場最偉大的戰功"，他並表示，"，由於烏克蘭總統澤連斯基及烏克蘭人民不屈不撓的英勇抵抗，使普京受到挫敗。"

據路透社引述消息人士表示，烏克蘭總理什米加爾以及其他烏克蘭高級財政官員，將於下周在國際貨幣基金組織和世界銀行春季年會期間訪問美國首都華盛頓。

據稱，什梅加爾、烏克蘭財長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）及央行行長舍夫琴科（Kyrylo Shevchenko），將與七國集團（G7）成員以及其他財政官員舉行雙邊會談。烏克蘭官員21日會出席由世界銀行主辦的烏克蘭問題圓桌會議。與會者將討論烏克蘭戰爭帶來的實質破壞與經濟後果，以及烏克蘭銀行和金融領域的持續運作。