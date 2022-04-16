美參議員葛理翰：訪台非為改變一中而是支持台灣

美台/政治

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛理漢率團訪問台灣24小時，昨天他在台北記者會上說，「拋棄台灣就等同拋棄自由，美國永遠不會放棄自由」；同行的參院外交委員會主席梅南德茲也說，全世界都在注意台灣，不會允許「負面的事情」發生在台灣，因為這關乎世界的利益。

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六位美國國會議員前天晚上抵台訪問後，解放軍東部戰區昨天宣布，在台灣周邊海空域，出動驅護艦和轟炸機、殲擊機等巡邏，並展開對海突擊的演練。中國外交部發言人趙立堅更指出，共軍東部戰區的有關行動，「就是對近期美國包括國會議員團訪台等行動的反制」。

訪問團昨天會晤台灣總統蔡英文、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮等，並舉行小型媒體見面會。蔡英文說，期待能在新的印太戰略中扮演積極角色，攜手美國等理念相同國家，繼續共同維持印太區域的和平穩定。

被問到如何看待前國務卿蓬佩奧呼籲美國政府應外交承認台灣？葛理漢說，來訪是想讓台灣人民知道美國民主、共和兩黨完全一致支持台灣，他說，他們訪問台灣不是要改變一中政策，而是要告訴台灣人民，他們支持台灣。

如果北京攻台，美國是否派兵協防？葛理漢說，放棄台灣等於向全世界宣告，想被槍桿子統治，而不要民主法制；美國如果拋棄台灣，會對全世界從本質上帶來很壞的改變，未來誰會想當美國的盟友？

台灣外交部昨晚表示，中國官員對美國聯邦參議員率團訪台發表謬論，且宣布在台灣周邊進行軍事威脅行動；對中共極權政府這些乖張荒誕的言行予以嚴厲譴責。

台灣外交部還說，中共必須認清區域事實與現狀，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，和在中國共產黨極權統治下的中國互不隸屬，民主台灣不歸極權中國管轄。

這個訪問團已經在昨天晚上結束訪台行程轉往日本，台灣外交部前部長程建人分析，這項訪問對美中台關係並沒有重大影響，一、訪團中稱不上有大牌人士；二、沒有官員隨行，實質意義低；再其次，行程安排在美國眾議院議長裴洛西取消訪台之後，人員層級下降，顯示出拜登政府無意過度刺激北京，此行應是對台灣的交代，同時讓議員藉此拉擡政治聲量。