美國國務院評估：俄烏戰爭將打到年底

俄羅斯侵烏戰爭

在2022年4月16日發布的視頻中，來自沉沒的導彈巡洋艦莫斯科號倖存的船員排隊等候與俄羅斯海軍首腦尼古拉-葉夫曼諾夫上將會面。

俄烏戰爭要打多久？在俄羅斯入侵烏克蘭超過50天之際，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）接受CNN採訪表示，俄烏戰爭很有可能會持續到今年年底。

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之前有報導稱，美國國務卿布林肯曾告訴歐洲官員，華府當局預估俄烏戰爭將持續至少8個月、到今年底。布林肯說：“已經與同行討論了我們對衝突可能會曠日持久的擔憂。”普萊斯表示：“這是很有可能的。但我們正在努力縮小這場衝突。我們認為可以透過加強烏克蘭在談判桌上的力道來做到這點，可以透過向烏克蘭提供前所未有的安全援助。”

普萊斯說：“與此同時，我們正通過經濟制裁與其他金融措施，向俄羅斯施加同樣程度的壓力，我們希望兩者能達成一致，最終達成一項外交協議，結束俄軍這種毫無意義的暴力侵略。”

普萊斯的說法，也呼應了美國白宮國家安全顧問蘇利文本月早些時候在白宮簡報會上的警告，當時他表示戰爭恐怕將會曠日持久，他說：“在經歷了大量殺戮與死亡的最初階段後，下個階段可能持續數月或更長時間。”

許多接受CNN採訪的美國官員強調，很難準確預測這場戰爭會持續多久，沒有跡象表明俄羅斯總統普京的最終目標已經改變，除非面臨軍事失敗，否則他不太可能尋求外交談判。

另據《華爾街日報》報道：由於缺乏在多條戰線上展開快速攻勢的實力，俄羅斯對烏克蘭的入侵上周轉變了策略，俄軍從基輔和北部其他城市撤退，將重心放在奪取烏克蘭東部的部分地區上。這一轉變標誌着克里姆林宮決定展開一場可能會曠日持久的消耗戰。