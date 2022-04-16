美國與東盟領導人峰會5月中旬舉行 可能聚焦中國崛起

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美國總統拜登將於5月中旬在華盛頓會晤東盟各國領導人，法新社稱，東盟在對抗中國崛起的美國戰略中扮演關鍵角色，此次峰會將可能聚焦中國崛起等議題。

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法新社報道，美國白宮周六在一份聲明表示，美國將在5月12日到13日舉行的這次峰會上展現對東盟持久的承諾。聲明提及新冠疫情及全球暖化議題表示，美國認識到(東盟）在應對最緊迫的挑戰方面所起到的核心作用。

白宮稱，“美國成為東南亞國家強大而可靠的合作夥伴，是拜登政府的主要優先事項之一”。

面對中國霸權野心和日益增長的領土擴張，白宮重申，美國的目標是“促進一個自由、開放、安全、連通和有彈性的印太地區”。

東盟彙集了印度尼西亞、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓等十個國家，其中幾個國家毗鄰南海，與中國的摩擦日益增加。

美國長久以來一直表示，與亞洲強化關係是美國外交政策的優先課題。

拜登曾在3月29日在白宮會晤東盟重要成員新加坡的總理李顯龍，並表示他希望確保印度太平洋地區"自由開放"，意指美國認為不斷崛起的中國正試圖主宰國際貿易航道。

拜登曾於去年10月出席與東盟領導人視頻峰會。當時白宮發言人普薩基在聲明中指出，拜登宣布美國將針對應對新冠疫情、氣候變遷和經濟成長等，擴大與東盟合作。