英國決心向烏克蘭提供除戰機以外的所需武器

俄羅斯侵烏戰爭

2022年2月15日，在烏克蘭東部的頓涅茨克地區，一名烏克蘭軍人在聯合部隊行動的演習中發射了NLAW反坦克武器。英國決定向烏克蘭提供包括此型反坦克武器在內的烏軍所需要的武器。

英國國防部武裝部隊大臣詹姆斯·希佩（James Heappey）接受法國『世界報』採訪時表示，倫敦準備向烏克蘭提供除戰機之外的其他武器，並繼續培訓烏克蘭軍人。

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這位英國國防部二號人物表示，英國從一月起向烏克蘭軍隊提供便攜式反坦克導彈，輕便武器以及通訊裝備。隨後，英國向烏克蘭提供了防空系統，尤其是便攜式防空系統，再之後英國決定走得更遠，“我們現在計畫向他們提供反艦能力、潛伏彈藥，我們向他們運送裝甲車，我們積極鼓勵擁有華沙條約武器庫的中歐國家拿出他們的武器，這些武器比我們或法國的武器更容易被納入烏克蘭部隊。我們將對他們放棄的設備進行補償。”

不過，這位高管表示，英國不會向烏克蘭提供戰機，避免被莫斯科視為“交戰方”。他表示，沒有關於交戰方的法律定義。俄羅斯可能已經認為我們是一個交戰國，所以我們不能派飛機去執行禁飛區，因為我們會與俄羅斯的飛機直接接觸。

他表示英國將繼續培訓烏克蘭軍隊，在俄羅斯並吞克里米亞後，英國於2015年起長期向烏克蘭派遣教官培訓，培訓軍人已超過22000人。有些烏克蘭軍人直接到英國學習使用裝甲車，英國還在波蘭培訓烏克蘭軍人使用導彈系統。

這位高官表示，即使馬里烏波爾落入俄軍手中，烏克蘭軍隊在這座港口城市的英勇抵抗吸走了大量的俄羅斯軍事資源，包括一些俄羅斯精英部隊，已處於不能作戰的狀態，可以說，馬里烏波爾之戰奠定了後面的框架：烏克蘭和俄羅斯軍隊在東部的戰力更加均衡。

在他看來，即使馬里烏波爾陷落，也不能真正從戰略層面改變戰局，這一戰役使得烏克蘭人削弱了俄羅斯對烏克蘭的威脅，從而在投入頓巴斯大戰時有更多的成功機會。“我相信烏克蘭人有這種能力”。

為什麼呢？他接受說：烏克蘭軍人面對的是一支士氣低落的俄羅斯軍隊，它不知道自己的目標是什麼，領導能力非常差，已經有士兵反叛他們的上司的例子。

希佩稱，他堅信，烏克蘭人可以按照自己的意願結束這場衝突，而英國和許多其他國家都致力於為他們提供這樣做所需要的東西。