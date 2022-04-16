2021年度日本戰機緊急升空達一千多次 七成針對中國

日本/軍事

日本防衛省15日宣布，2021年度日本航空自衛隊戰機對可能入侵領空的外國軍機的緊急升空次數增至1004次，比上年度增加279次，繼 2016 年度1168次之後，史上第二多，其中針對中國軍機的次數約佔70%。

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防衛省分析稱，對中國飛機的緊急升空次數為722次，為史上最高，導致日本整體緊急升空次數的增加。

針對俄羅斯軍機為266次，與2020年度持平。

防衛大臣岸信夫在15日的記者會上強調了加強警戒與監視的必要性，稱“我們將堅定地保護領土、領海和領空”。

他指出：中國戰機的飛行“呈現多樣化、高度化，疑為情報收集的活動頻繁，也可以看出其迅速推進無人機自主研發的動向”。他就俄羅斯的動向指出：“該國活動頻繁，在國際社會對其進攻烏克蘭做出應對的情況下，這種趨勢也沒有改變”。

據防衛省統合幕僚監部統計，針對中國戰機的緊急出動722次，比上年度增加264次，約佔總數的70%。2021年度，中國戰機12次在沖繩本島和宮古島之間經過，去年12月，中國海軍遼寧號航母在沖繩附近的太平洋上起降戰機和直升機，今年3月，中國研製的無人偵察機“BZK-007”在釣魚島以北飛行。在日本全國4支空自航空方面隊中，司令部設在沖繩縣那霸基地、負責應對包括釣魚島周邊區域在內的東海的西南航空方面隊的緊急升空次數最多，達到652次。

在緊急升空中，針對情報搜集機和巡邏機對應的增加很明顯，防衛省幹部稱，“與中國進出海洋的活動連動，中國旨在確認周邊情況的飛行次數正在增加”。

針對俄羅斯戰機的緊急升空次數達266次，日本方面宣布：有兩起是針對俄羅斯戰機侵入日本領空。俄羅斯戰機於2021年9月侵入北海道知床岬周邊地區，並於今年3月入侵北海道根室半島附近空域。防衛省還證實，去年11月，中俄共4架轟炸機聯合飛越日本海等海域。