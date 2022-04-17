上海清零 日本領事：日企撐不住了考慮轉移

上海/日企

上海嚴格的清零措施導致當地日企無法正常運轉，陷入困境。日本駐上海領事致函上海當局表示，日本企業可能轉移國外。

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據香港明報4月17日報道，日本駐上海總領事赤松秀一前日致函上海副市長宗明，指當地日資企業因防疫措施，面臨諸多困難，生產經營無法正常運行已經一個多月，甚至“不得不開始將生產和製造向其他地區和國外轉移”。

赤松秀一在信中指出，目前上海約有4萬日僑，和1.1萬家日企。“隨着疫情防控措施的長期化，生產經營無法正常運行的狀態已持續了一個多月，對企業造成的影響明顯日趨嚴重”，並“迫切希望疫情平穩後，迅速恢復經濟正常運行”。

明報說，上海昨日發布復工復產疫情防控指引，稱，確保在風險可控前提下，落實“閉環管理”。

據共同社4月15日報道，由於中國上海因新冠疫情蔓延實施了封控，日本企業受到的打擊日益擴大。不僅在當地的業務停了下來，而且供應鏈混亂，導致馬自達和三菱汽車公司在日本的生產也遭遇阻礙。對新冠清零政策造成中國經濟低迷的擔憂情緒升溫。

該報道說，在中國運營逾300家“無印良品”店鋪的良品計畫公司目前有約50家店鋪停止營業。社長堂前宣夫表示，預計下半財年（3～8月）業績會比設想的差很多。

迅銷公司董事長兼社長柳井正說：“因為利潤方面和員工的生活，非常困擾。”截至14日，上海的共86家優衣庫和共8家GU店鋪已全部停業。

羅森在上海市有約1000家便利店，8～9成處於停業狀態。一部分店鋪為了支撐市民生活，僅繼續提供配送服務。薩莉亞社長堀埜一成表示“連地鐵都停了，影響很大”。

索尼、三菱電機、夏普等製造業方面，當地工廠長期停工。從當地供應商採購零部件的工作滯後，馬自達4月在總部工廠（廣島縣府中町）和防府工廠（山口縣防府市）停工了共8天。三菱汽車11～15日停止了岡崎製作所（愛知縣岡崎市）的生產，還讓員工暫時歇業。

共同社引述全日本空輸和日本航空透露，上海航線的貨運航班已部分停飛。據稱是因為無法確保足夠的裝卸貨和機修人員。此類航班從日本向上海運送半導體相關貨物，從上海向日本運輸電子零部件等。汽車行業相關人員嘆息說：“零部件不足大概會長期持續。”

日本經濟同友會代表幹事櫻田謙悟預測稱，只要中國固守封控政策，“對經濟的影響會更加嚴重”。他還認為“大概不會輕易解除”封控。