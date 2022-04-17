亞速營不畏死 馬里烏波爾還沒有淪陷

俄羅斯侵烏戰爭

2022年4月9日，這張由Maxar技術公司提供的衛星圖片顯示了位於烏克蘭馬里烏波爾東部的Azovstal鋼鐵廠的概況。烏克蘭守軍現在就集結在這裡抵抗。

烏克蘭馬里烏波爾守軍沒有理睬俄羅斯國防部發出的最後通牒。烏克蘭總理什米加爾表示，烏克蘭守軍繼續堅守陣地，直至最後! 至於俄羅斯，不惜一切代價奪取馬里烏波爾，除了戰略地位，原來還隱藏着另外一個目的......

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烏克蘭外長庫爾巴指控俄羅斯軍隊不惜任何代價“抹去城市”，但是，他周日對CBS表示：“馬里烏波爾沒有陷落，我們的軍隊，我們的戰士，一直堅守在那裡，他們將戰鬥到底，在我說話的此刻，他們還在那裡堅守”。

俄羅斯周六宣稱控制了馬里烏波爾全城，但是，烏克蘭軍人還在巨大的城中城---亞速鋼鐵廠抵抗。俄羅斯國防部向他們發出最後通牒，如果還想活命，必須在莫斯科時間周日6時繳槍。幾乎同時，烏克蘭總統澤連斯基譴責俄羅斯執意毀滅馬里烏波爾守軍，警告如果守軍被殺，烏克蘭永遠不會和俄羅斯坐下來談判。

俄羅斯給出的時間到了，馬里烏波爾守軍沒有理睬對方發出的繳槍不殺的通牒。俄羅斯如此不惜代價要征服這座被棄炸毀的城市，這是因為普京征服烏克蘭全境計畫被挫敗後，至少佔領烏東全境才能向國人交代。在烏東大戰爆發前，徹底佔領烏東重鎮馬里烏波爾，俄羅斯將視之為重大勝利。

烏克蘭總理什米加爾駁斥了普京所謂俄軍正在取得戰爭勝利的說法：“除了科爾松被俄軍控制，沒有一座大城市陷落，所有城市都在烏克蘭人手中”。他表示，烏克蘭超過900座大中小城市，包括首都基輔，全部是自由的。這位總理還說：我們正在為捍衛頓巴斯而戰，我們沒有投降的願望。

烏克蘭總統澤連斯基周日對CNN表示，烏克蘭不會讓俄羅斯佔領頓巴斯以及部分烏東地區：“烏克蘭和烏克蘭人民一清二楚，我們沒有任何索求別人領土的願望，我們也絕不會放棄任何我們的領土。”

馬里烏波爾雖然沒有淪陷，但處境危險，澤連斯基通過視頻表示，馬里烏波爾的處境慘無人道，現在，只有兩個選項，或者西方立即送來重武器，幫助這座曾有44萬人居住的馬里烏波爾解圍，或者他們通過談判達致停火。

澤連斯基說，馬里烏波爾沒有食品，沒有水，沒有藥品，他指控俄羅斯拒絕開闢人道走廊幫助留在當地的居民疏散。

根據多方消息，俄羅斯佔領馬里烏波爾除了剝奪烏克蘭亞速海通道，還掩蓋着另外一個險惡的目的，消滅戰鬥在馬里烏波爾保衛戰第一線的亞速營。

曾經被視為極端民族主義如今融入烏克蘭軍隊的亞速營，在馬里烏波爾，從街道到街道，與俄軍與頓巴斯分裂武裝與車臣武裝進行殊死搏鬥，最後退入城中城---亞速鋼鐵廠，他們把鋼鐵廠縱橫交錯的地上地下多重通道改造成一座座堡壘，匿名的烏克蘭上校維克多對法國世界報解釋說，“他們就是在那裡休息，移動，出擊。”

但是，烏克蘭在這座城市最後的地盤不斷遭到俄羅斯每天10-15次轟炸，俄方甚至動用重磅穿透炸彈轟炸。不過，俄羅斯軍隊避免地面作戰，他們無法控制這一十餘平方公里的地盤，更無法預防神出鬼沒的烏克蘭戰士的偷襲。

維克多上校表示，亞速營是馬里烏波爾保衛戰的核心力量，其成員成倍增長，目前被叫做亞速旅，共有3000多人，分成多個戰術小分隊，比正規軍更靈活。其中大部分戰士參加過2014-2015頓巴斯戰鬥，因此，“他們的內心一直燃燒着復仇的火焰”，俄羅斯要佔領馬里烏波爾，一方面要打通克里米亞至頓巴斯再至馬里烏波爾通道，另一個就是要消滅烏克蘭抵抗的象徵---亞速營。

上校表示，亞速營3月20日提出軍備增援，但當時烏克蘭主要力量集中在基輔保衛戰，無法顧及，直到3月30日開始，從其他軍團分出的軍備才開始陸續送來。

這中間出現的一個重要的變化是，烏克蘭503海軍陸戰隊於4月13日從工廠突圍，與亞速鋼廠守軍會師，現在，除了這一中心據點外，另外在該城西部以及港口還有兩個較小的據點。仍在抵抗。

法軍前上校、軍史專家米歇爾.戈雅分析，馬里烏波爾面積166平方公里，俄軍相對有限的力量無法嚴密封鎖地面，這可以解釋為什麼烏軍在夜間得到超低空飛行的Mi-8軍用直升機緊急補給的原因，但危險度很高，可能有3架被俄軍擊毀。

上校認為，亞速營的戰士們能夠堅持，是他們超常的捍衛國土的決心，但若後勤和人員無法彌補，最終的失敗難以避免。