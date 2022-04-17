意大利總理直指西方領袖與普京對話徒勞

俄羅斯侵烏戰爭

此為法國總統馬克龍與俄羅斯總統2020年6月舉行視頻峰會的情景。俄羅斯侵烏戰爭以來，馬克龍多次與普京通話，敦促俄羅斯停火，但無結果。

意大利總理德拉吉周日形容西方領袖試圖與俄羅斯總統普京對話的努力“白費嘴舌”，因為絲毫也不能阻止俄羅斯在烏克蘭的恐怖行徑。

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意大利總理德拉吉在『晚郵報』（Corriere della Sera）周日發表的訪談中表示，“我現在開始明白，那些說‘跟普京談沒有用，白白浪費時間’的人是對的”。

自俄羅斯發動侵烏戰爭以來，法國總統馬克龍與普京多次電話對話，試圖敦促普京停戰，但每次都無果而終。波蘭總理莫拉維茨基甚至責怪馬克龍說，“我們怎麼能與希特勒對話”，馬克龍反駁莫拉維茨基的說法“毫無根據，令人憤怒”，他強調之所以這樣做是為了“促成停火”。

但德拉吉特意對『晚郵報』表示，我一直替馬克龍辯護，我要繼續說，作為歐盟輪值主席，他有理由尋找所有可能的對話途徑。“

但是，”直到目前，普京的目標不是尋求和平，而是企圖消滅烏克蘭的抵抗，佔領烏克蘭，把烏克蘭交給他的朋友統治“。

德拉吉承認烏東戰爭爆發之初，他也曾以為俄羅斯會迅速取勝，他向“英勇頑強的烏克蘭人民致敬”。德拉吉說，“現在等着我們的是一場抵抗戰爭，摧毀性暴力延續，沒有任何跡象表明烏克蘭人民會接受俄羅斯侵佔。”

意大利同時宣布，意大利駐基輔大使館周一起開門。

德拉吉重申必須向烏克蘭提供武器，他說，“如果說制裁對削弱侵略者很重要，但不能在短期內讓戰爭結束，因此，必須直接援助烏克蘭，我們意大利已經在做。如果不這樣做，等於告訴烏克蘭：投降吧，接受做奴隸，這與歐洲的價值背道而馳。”