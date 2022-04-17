普京現在不得不孤注一擲？
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俄羅斯侵烏進入第54天，普京沒有實現三日拿下基輔，數周征服烏國全境的宏圖。在5月9日衛國戰爭勝利日之前，普京需要一場勝利，好向俄羅斯人民交代。
為了證明“特別軍事行動”的合法性，克里姆林宮的主人2月24日提出兩個戰略目標：一，烏克蘭去納粹化；二，烏克蘭非軍事化。現在看來，普京失去了實現其中任何一個目標的機會。
普京也不可能改換烏克蘭政體，基輔也不會有一個親俄的傀儡政權。澤連斯基總統經歷了戰火歷練，變得強大和得到烏克蘭人民的愛戴，他以傑出的政治公關，成功地贏得西方公眾輿論和政府的信服。美國、英國、歐盟從今以後準備投入數百億歐元支撐烏克蘭航船：今天的軍隊，明天的重建，後天納入歐洲聯盟……
烏克蘭非軍事化已然幻滅，即使烏克蘭人或許放棄加入北約，也將繼續使用西方尖端武器武裝自己。現在，英國準備好提供反艦導彈，美國提供裝甲車和防控系統，斯洛伐克送去了S-300反導系統，已經喪失了“莫斯科號”旗艦的俄羅斯黑海艦隊更難在黑海和亞速海橫行，美國的彈簧刀將阻止俄軍的直升機隨意行動。
普京該如何向俄羅斯人民解釋他的這些失敗？用一場勝利來掩蓋？這就是攫取烏東! 因此，不少專家預感，烏東大戰將是一場殘酷的血戰，普京將不惜一切，這不僅僅關乎他的“榮譽”，更關乎他本人的統治地位。
統治地位？一些專家分析，俄羅斯歷史上已經有幾次看似不是“大戰”的戰爭，卻在把統治者，甚至國家拖入崩潰的道路上起到催化甚至關鍵的作用。
普京侵烏最容易讓人比較的是1904-1905在中國土地上進行的讓俄羅斯慘敗的日俄戰爭。為了鞏固其在遠東的利益尤其達到控制朝鮮的目的，沙皇尼古拉二世派遣遠征軍與表面弱小的日本開戰，同樣的輕視對方，輕視對方的戰力，同樣的準備不足，情報錯誤百出，結果被日軍擊敗，
沙俄軍隊被日本擊敗震撼了列強諸國，失敗的恥辱感引發俄羅斯內部的強烈動蕩，沙俄帝國搖搖欲墜，幾年後進入歷史。
另外一個典型的例子就是蘇聯帝國的神話在阿富汗撞碎，這場持續十年的戰爭，蘇聯的損失並非“巨大”，戰爭本身也並未置於蘇聯帝國於險境，然而，失敗帶來的恥辱使蘇聯政權漸漸失去合法性。1989年，蘇軍撤離阿富汗，1991年，蘇聯帝國崩潰。
但是，普京現在已來不及或者根本不想去吸取歷史的教訓，這或許是普京最後的賭注，他需要一個軍事勝利的敘事，必須征服整個頓巴斯、亞速海的整個海岸線，並確保克里米亞半島從第聶伯河獲得飲用水的通道。如果他在從北到南的鉗形運動中成功拿下頓巴斯西部，他將能夠說服他的人民，他已經永遠拯救了烏克蘭東部的親莫斯科的說俄語的人民。
但被勝利的氣息和西方武器熏陶的烏克蘭軍隊不會讓自己被打敗。他們將拼力保衛他們仍然控制的頓巴斯其餘地區，即斯洛維揚斯克、克拉馬托爾斯克、阿爾喬莫夫斯克、科斯蒂安蒂尼夫卡、阿夫迪夫卡、馬林卡等中型城鎮，可惜想象，頓巴斯大戰打響後，這些城市無一例外將遭到俄羅斯重炮轟擊。整個頓巴斯地區將在戰火的漩渦中遭受巨大的痛苦。
頓巴斯大戰的結局有兩種，一種是俄羅斯軍隊再次陷入泥潭，克里姆林宮要儘快設法讓他們拔腳；第二種是俄羅斯終於佔領了一個近乎廢墟的頓巴斯。
這些是普京所要的么？北約通過普京的侵烏戰爭不僅被激活，而且，瑞典和芬蘭兩個中立國未來很可能加入；烏克蘭將徹底軍事化，俄羅斯經濟在孤立和制裁中持久地衰敗下去。
普京大帝還將一如既往穩穩在位嗎？