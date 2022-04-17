普京現在不得不孤注一擲？

俄羅斯侵烏戰爭

2013年7月28日，俄羅斯總統普京、烏克蘭親俄總統亞努科維奇（右二）和俄羅斯國防部長紹伊古（右四）在克里米亞的烏克蘭黑海港口塞瓦斯托波爾出席紀念俄羅斯海軍節和烏克蘭艦隊日的慶祝活動。次年，普京下令並吞克里米亞，2022年2月24日，普京下令征服烏克蘭遇挫，轉而攻打頓巴斯。

俄羅斯侵烏進入第54天，普京沒有實現三日拿下基輔，數周征服烏國全境的宏圖。在5月9日衛國戰爭勝利日之前，普京需要一場勝利，好向俄羅斯人民交代。

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為了證明“特別軍事行動”的合法性，克里姆林宮的主人2月24日提出兩個戰略目標：一，烏克蘭去納粹化；二，烏克蘭非軍事化。現在看來，普京失去了實現其中任何一個目標的機會。

普京也不可能改換烏克蘭政體，基輔也不會有一個親俄的傀儡政權。澤連斯基總統經歷了戰火歷練，變得強大和得到烏克蘭人民的愛戴，他以傑出的政治公關，成功地贏得西方公眾輿論和政府的信服。美國、英國、歐盟從今以後準備投入數百億歐元支撐烏克蘭航船：今天的軍隊，明天的重建，後天納入歐洲聯盟……

烏克蘭非軍事化已然幻滅，即使烏克蘭人或許放棄加入北約，也將繼續使用西方尖端武器武裝自己。現在，英國準備好提供反艦導彈，美國提供裝甲車和防控系統，斯洛伐克送去了S-300反導系統，已經喪失了“莫斯科號”旗艦的俄羅斯黑海艦隊更難在黑海和亞速海橫行，美國的彈簧刀將阻止俄軍的直升機隨意行動。

普京該如何向俄羅斯人民解釋他的這些失敗？用一場勝利來掩蓋？這就是攫取烏東! 因此，不少專家預感，烏東大戰將是一場殘酷的血戰，普京將不惜一切，這不僅僅關乎他的“榮譽”，更關乎他本人的統治地位。

統治地位？一些專家分析，俄羅斯歷史上已經有幾次看似不是“大戰”的戰爭，卻在把統治者，甚至國家拖入崩潰的道路上起到催化甚至關鍵的作用。

普京侵烏最容易讓人比較的是1904-1905在中國土地上進行的讓俄羅斯慘敗的日俄戰爭。為了鞏固其在遠東的利益尤其達到控制朝鮮的目的，沙皇尼古拉二世派遣遠征軍與表面弱小的日本開戰，同樣的輕視對方，輕視對方的戰力，同樣的準備不足，情報錯誤百出，結果被日軍擊敗，

沙俄軍隊被日本擊敗震撼了列強諸國，失敗的恥辱感引發俄羅斯內部的強烈動蕩，沙俄帝國搖搖欲墜，幾年後進入歷史。

另外一個典型的例子就是蘇聯帝國的神話在阿富汗撞碎，這場持續十年的戰爭，蘇聯的損失並非“巨大”，戰爭本身也並未置於蘇聯帝國於險境，然而，失敗帶來的恥辱使蘇聯政權漸漸失去合法性。1989年，蘇軍撤離阿富汗，1991年，蘇聯帝國崩潰。

但是，普京現在已來不及或者根本不想去吸取歷史的教訓，這或許是普京最後的賭注，他需要一個軍事勝利的敘事，必須征服整個頓巴斯、亞速海的整個海岸線，並確保克里米亞半島從第聶伯河獲得飲用水的通道。如果他在從北到南的鉗形運動中成功拿下頓巴斯西部，他將能夠說服他的人民，他已經永遠拯救了烏克蘭東部的親莫斯科的說俄語的人民。

但被勝利的氣息和西方武器熏陶的烏克蘭軍隊不會讓自己被打敗。他們將拼力保衛他們仍然控制的頓巴斯其餘地區，即斯洛維揚斯克、克拉馬托爾斯克、阿爾喬莫夫斯克、科斯蒂安蒂尼夫卡、阿夫迪夫卡、馬林卡等中型城鎮，可惜想象，頓巴斯大戰打響後，這些城市無一例外將遭到俄羅斯重炮轟擊。整個頓巴斯地區將在戰火的漩渦中遭受巨大的痛苦。

頓巴斯大戰的結局有兩種，一種是俄羅斯軍隊再次陷入泥潭，克里姆林宮要儘快設法讓他們拔腳；第二種是俄羅斯終於佔領了一個近乎廢墟的頓巴斯。

這些是普京所要的么？北約通過普京的侵烏戰爭不僅被激活，而且，瑞典和芬蘭兩個中立國未來很可能加入；烏克蘭將徹底軍事化，俄羅斯經濟在孤立和制裁中持久地衰敗下去。

普京大帝還將一如既往穩穩在位嗎？