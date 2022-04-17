歐盟計畫對俄羅斯實施第六輪制裁 針對最大銀行及石油

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歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟計畫對俄羅斯實施第六輪制裁，主要針對俄羅斯最大商業銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行，也將包括對石油的制裁。

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路透社消息，德國《圖片報》周日刊出馮德萊恩專訪，談歐盟對俄羅斯下一輪制裁的重點。馮德萊恩說："我們會進一步鎖定俄羅斯銀行業，特別是俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank），這家銀行佔俄羅斯銀行金融（業務量）的37%。此外，當然也會有能源的議題。

迄今為止，俄羅斯最大的銀行，聯邦儲蓄銀行一直"倖免於難"，該行與俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）是俄羅斯石油和天然氣的主要付款渠道之一。儘管俄羅斯入侵烏克蘭，但歐盟國家仍在購買俄羅斯石油。

馮德萊恩表示，歐盟正設法採取"聰明靈活的機制"，使俄羅斯石油也能納入下一波制裁行動。馮德萊恩表示，制裁的主要目標是持續壓縮俄羅斯的油氣收入，制裁將適用於所有成員國。她強調，有能力的國家應該迅速採取行動，因為只有這樣做，才能夠真正幫助到烏克蘭。

馮德萊恩說，不應該允許俄羅斯總統普京用原本供應給歐盟的油氣，在其他市場賺取甚至更高的費用。她說，目前優先要務是要壓縮普京的收入。

另外，據了解，歐盟不會在本月24日法國總統選舉第二輪投票前，推出新一輪制裁，以免影響選情。