法國總統大選：多數極左翼選民將棄權或投白票

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法國總統大選第二輪投票進入一周倒計時。路透社稱，由於“不屈法國”總統候選人讓-呂克·梅朗雄沒有表明支持意向，大部分極左翼政黨支持者可能會投白票或棄權。

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下周日舉行的總統選舉第二輪投票，現任總統馬克龍將再次與極右翼候選人勒龐對決。不過，與2017年大選，馬克龍輕取勒龐的選情不同，此次馬克龍面臨嚴峻挑戰。周末，馬克龍與勒龐加緊選戰，竭力爭取極左翼政黨“不屈法國”候選人梅朗雄的支持者。梅朗雄在4月10日第一輪投票拿下約22%選票，排名第三。

儘管梅朗雄呼籲他的支持者不要投票給勒龐，但他也沒有表態支持馬克龍。

根據周日公布的一份黨內內部諮詢結果，大約21萬5000名參與者中，超過66%的人表示將不去投票、投空白票或無效票。33.4%的受訪者表示他們會投票給馬克龍。這項調查中並沒有投票給勒龐的選項。

梅朗雄競選團隊在網站寫道："諮詢結果並不是要求選民投票給任何人，每個人都能從中得出自己的結論，並按他們認為合適的作法去投票"

梅朗雄將於周二晚上在電視上發表講話。

據益普索調查機構周六的一項民意調查顯示，33%的支持梅朗雄的選民計畫在第二輪投票中投給馬克龍，16%的選民支持瑪麗娜勒龐，另外51%的選民仍未做出決定。

另據法新社周日最新的民意調查顯示，即將離任的總統馬克龍比他的極右翼對手略佔優勢。馬克龍將以53%到55.5%的得票率獲勝，而瑪麗娜·勒龐得票44.5%到47%。