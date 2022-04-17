澳大利亞明確表態：所羅門與中國簽署安全協議將不影響堪培拉與所羅門合作

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文檔圖片。所羅門群島總理馬納西-索加瓦雷、所羅門群島外交部長傑里米-馬內利、中國總理李克強和中國國務委員兼外交部長王毅在人民大會堂出席簽字儀式。2019 10 9

近來，南太平洋島國所羅門準備與中國簽署一項安全協議的消息引發地區國家與美國的高度關切。繼施壓之後，澳大利亞周日做出表態，明確指出：即使所羅門與中國簽署相關國防協議，澳大利亞仍將繼續在安全問題上與所羅門群島合作。

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澳大利亞外長莫里斯-佩恩（Marise Payne）今天（4月17日）在該國ABC國家廣播電視台表示：所羅門群島與中國達成富有爭議的安全協議，並不意味着堪培拉將結束與太平洋群島之間的防務合作，雙方此前達成的安全條約仍然有效。她強調，根據相關條約，一支由澳大利亞、新西蘭、斐濟和巴布亞新幾內亞等太平洋國家組成的援助部隊於去年年底部署到所羅門群島，助其應對抗議總理索加瓦雷引發的騷亂局面。

法新社報道指出：上個月，傳出中國與所羅門群島之間正在醞釀簽署安全協議的草案，其中涉及到允許中國在該群島進行安全和海軍部署的措施，引發澳大利亞、美國和其它太平洋國家的擔憂。相關協議草案特別規定，在所羅門群島的要求下，中國可以部署武警，以確保維持該國秩序。中國也獲准對其在該群島的中國人員以及該群島的“關鍵項目”提供保護。

四月初，所羅門群島總理索加瓦雷曾承諾，不會允許中國在該國建造軍事基地，不過，這並未打消澳大利亞及其盟國的擔憂。

澳大利亞總理莫里斯-佩恩周日表示：這些保證雖然“非常重要”，但她仍然擔心相關協議“缺乏透明度”。

上周，澳大利亞派遣太平洋部長塞塞利亞（Zed Seselja）前往所羅門群島首府霍尼亞拉，與該群島總理索加瓦雷進行了一次非同尋常的會晤，此舉表明澳大利亞對這項即將簽署的協議的憂慮愈加高漲。澳大利亞太平洋部長賽塞利亞要求所羅門群島考慮放棄該協議的簽署，卻未能起到說服作用。

所羅門群島總理索加瓦雷在會晤後披露：他將派遣該國外交部長前往該地區國家，對這項安全協議做出“解釋”，並強調“強大與穩定的所羅門群島”符合“地區安全”利益。