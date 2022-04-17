烏克蘭誓言：烏軍將在馬里烏波爾"戰鬥到底"

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儘管俄軍發出最後通牒，守衛在烏克蘭東南部城市馬里烏波爾的最後一批軍隊拒絕投降，烏克蘭總理周日表示，城市並未陷落，烏軍將奮戰到底。烏克蘭外長庫列巴警告，馬里烏波爾可能成為烏俄和談中不能踩的"紅線"。俄軍周日再次對基輔附近的軍工廠展開新一輪轟炸。烏克蘭總統澤連斯基稱不會為結束戰爭放棄東部領土。

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法新社報道，俄羅斯軍隊聲稱，經過激烈戰鬥，目前俄軍已經基本控制了這座烏克蘭東南部戰略港口城市，除了最後一批守軍退守的亞速鋼鐵廠。烏克蘭總統澤連斯基譴責該市的局勢"非人道"，他再次呼籲西方國家立即向烏克蘭提供幾周來一直要求的重型武器。此前，澤連斯基威脅，如果馬里烏波爾的最後一批烏克蘭士兵被“消滅”，他將停止與莫斯科的和平談判。

俄羅斯國防部要求被包圍在亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭士兵自動放下武器投降，以保住他們的生命。俄羅斯國防部在部Telegram上稱：“保障所有放棄武器的人生命安全” “這是他們唯一的機會。”

但是，在俄方最後通牒已過，烏克蘭總理什米加爾周日向美國廣播公司表示，"烏克蘭士兵將繼續戰鬥"。她說，"這座城市並未陷落"。"我們的軍隊，我們的士兵還在那裡。他們將戰鬥到最後。正如我對你所說的，他們仍在馬里烏波爾”。

烏克蘭外長庫列巴周日接受採訪時透露："近幾周，烏克蘭並未在外交部層級上與俄方進行任何接觸。"他說，雙方"唯一的接觸就是各部會代表和國會議員組成的談判小組。他們正繼續進行專家磋商，但沒有進行高層級會談。"

庫列巴還說，他預計未來數周內，"烏克蘭東部的激烈戰鬥將進一步加劇。"

俄羅斯宣稱，俄軍已幾乎完全控制了馬里烏波爾。拿下這座港口城市，將是俄方在近兩月戰爭中最大的斬獲。

隨着俄羅斯對烏克蘭首都基輔的攻擊加劇，俄羅斯國防部周日表示，俄軍對基輔郊外一間軍工廠進行了打擊，以導彈摧毀這座彈藥工廠。

俄羅斯國防部在Telegram發布聲明說："在晚間，高精準度空射導彈摧毀了基輔地區布洛瓦利市（Brovary）附近一家彈藥工廠。"

布洛瓦利市市長薩波茲科（Igor Sapozhko）表示，周日凌晨"一些基礎設施目標被擊中"。

最近幾天，俄羅斯對基輔市內和市郊的軍工廠進行了多次攻擊。

另據報道，烏克蘭總統澤連斯基接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪表示，烏克蘭不會為了結束與俄羅斯的戰爭而放棄烏克蘭東部的領土。

澤連斯基15日在基輔總統府接受CNN主播塔柏爾（Jack Tapper）獨家專訪時說，烏軍準備在東部頓巴斯地區與俄軍戰鬥，他認為這場戰鬥可能影響整個戰爭的進程。

澤連斯基說，俄羅斯如果能佔領頓巴斯，不能保證俄羅斯不會再次嘗試佔領基輔。

澤連斯基說："這就是為什麼我們不能讓他們在我們的土地上立足，這很重要，因為這場戰鬥可以影響整個戰爭的進程。"