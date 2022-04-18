中國首季 GDP 4.8%符預期 惟失業率上升至 5.5%

中國/經濟

中國內地第一季度國內生產總值增速加快，總額達 27 萬億元人民幣(下同，摺合 3.9 萬億元歐羅)，同比增長 4.8%，接季增長 1.3%，接近市場預期上限；但受疫情影響，多項經濟數據轉弱，包括固定資產投資增速和工業增加值增速減慢、3 月消費數據由升轉跌，而 3 月失業率更升至 5.8%，按月升 0.3 個百分點，大城市情況尤為嚴重，以致首季失業率已達全年預期的 5.5%。

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中國統計局今(18 日)早公布最新數據，當中，首季固定資產投資增速降至9.3%，房地產開發投資增速亦放緩至 0.7%，創近兩年新低；而 3 月的固定資產投資增幅更只有 0.61%，工業增加值增速亦告放緩。結果，首季經濟增長只有4.8%，只是接近市場預期上限。根據公開數據，中國今年全年的 GDP 目標是5.5%左右，中國社會科學院先前向中新社表示，預計首季 GDP 增速為 5.3%左右，而中金研報則預估是 5.0%左右；另據財新傳媒對 14 家機構的調查顯示，預測平均值為 4.5%，預測區間為 3.8%至 5%。

消費方面，首季社會消費品零售總額為 10.8 萬億元，同比增長 3.3%，較兩年平均增速的 3.9%為低。當中，3 月消費數據更由升轉跌，該月社會消費品零售總額為 3.4 萬億元，同比下降 3.5%，環比下降 1.93%。

就業方面，中國預期今年全年是 5.5%，但首季的全國城鎮調查失業率平均值已是 5.5%，單是 3 月份，失業率為 5.8%，較 2 月上升 0.3 個百分點；若單以 31個大城市計算，失業率更高達 6%，按月升 0.6 個百分點。另外，儼如通脹率的中國居民消費價格（CPI），首季同比上漲 1.1%，較去年全年的 0.9%高。

統計局新聞發言人付凌暉表示，首季經濟面對國際環境更趨複雜嚴峻，以及國內疫情頻髮帶來的多重考驗，但經濟運行整體平穩，並處於合理區間。今後會堅持穩字當頭，將「穩增長」放在更加突出的位置，加大宏觀政策實施力度，持續穩就業穩物價，切實保障民生，保持經濟運行在合理區間。

他又說，受疫情影響，消費增長受到一定抑制，但消費恢復態勢不會改變，隨着疫情影響逐步受控，就業政策持續發力，將促進居民消費能力，配合積極推動擴大新能源汽車等大宗消費，今年以來各地積極推進重大項目開工建設，投資拉動作用有望提升。