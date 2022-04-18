唱反調：周小川指人民幣 CIPS 難以取代 SWIFT 促勿令國際支付系統作冷戰

中國/金融

當俄羅斯因入侵烏克蘭而受到國際金融制裁後，中國不時發表加速人民幣數字化並以人民幣跨境支付系統（CIPS）取代環球銀行金融電信協會(SWIFT)的言論，但前中國人民銀行行長周小川在一個論壇上指出，數字人民幣是以零售為出發點，即使可作跨境支付，也難以取代 SWIFT，更不可以輕易作為軍事武器來使用；但若以 SWIFT 大量地作為制裁工具，會令受制裁方嘗試尋找替代通訊渠道來完成貿易，只是這會需要一個過渡期。

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現為中國金融學會會長、任期最長的前人行行長周小川 16 日在「2022 清華五道口全球金融論壇」開幕式上指出，因應地緣政治不穩定，有人關注人民幣數字化在國際結算通訊系統 SWIFT 和人民幣跨境支付系統 CIPS 所起作用，且「已有了一些動作」。他沒有透露這些動作的詳情，但其言論與中國能發出聲來的主調不同，周小川指出，SWIFT 是跨境支付通訊系統，按不同幣種走各國的系統進行清算；而 CIPS 在設計上是人民幣跨境支付和結算、清算的系統，雖有少數幾種主流幣種，但支付量很少；另外，系統里融入了一些通訊功能，但使用得不多，既然 CIPS 不是按支付通訊系統來設計，「它不大可能撐得起來」。

他續稱，SWIFT 系統在貿易中作用很大，一是 SWIFT 的參與金融機構數量大，二是自身訊息加密方面做得較好，很多訊息都是自動化處理，「沒有人為干預」，因此在國際貿易上使用廣泛，已形成效率和市場規模。但他補充，SWIFT並非不可替代，只是替代 SWIFT 要做很多事情，且要有過渡期；一旦有這種避開 SWIFT 的機制，預料初期參與的機構家數可能較少、很多通訊難以實現，會影響貿易效率，而且在安全上會有顧慮。

至於 CIPS，周小川說，數字人民幣在設計上是為了零售，以便利百姓和商戶消費，不是為了替代美元，儘管不能排除數字人民幣未來可能有跨境支付的前景，但預計會着重於跨境零售應用，不是輕易地可以當作軍事武器來使用。

翻查資料，中國自去年起以試點形式試行數字人民幣，現已在上海、深圳、廣州、浙江、蘇州、重慶、天津等地試行，亦研究在香港推行數字人民幣。

周小川重申，要避免讓支付系統或支付通訊系統滑入冷戰格局，否則大家都會有損失。