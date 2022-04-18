封城傷經濟；中國急下通行令

中國/經濟/新冠疫情

中國包括經貿大城上海在內，多地因疫情封城封路，已對經濟造成衝擊，甚至引起歐洲商會及日本使領館公開提出異議。中國副總理劉鶴就物流受阻問題明確下達要求，不得以等待核酸結果為由限制通行，顯然是在為封城下經濟損失止血。

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中國包括經貿大城上海在內，多地因疫情封城封路，已對經濟造成衝擊。中國國家統計局17日公布，第一季度GDP年增4.8%，低於全年5.5%的目標。更糟的是，上海、吉林等多地本土疫情嚴峻，今年3月，規模以上工業增加值 年增5%，低於1到2月的7.5%，消費品零售總額、服務業生產指數分別年減3.5%和0.9%，後者是2020年5月以來首次出現負成長。

針對中國經濟形勢，中國國家統計局發言人付凌暉17日坦言，今年以來，國際形勢更趨複雜嚴峻，中國疫情也呈現點多、面廣、頻發的特點，對經濟的衝擊影響加大。中國銀行研究院研究員周景彤則表示，主要經濟指標的“下滑趨勢讓人不安”，直言中國經濟面臨疫情爆發以來最大困難和壓力。

上海乃至於中國各地動輒封城防疫，引起歐洲及日本等國的嚴重關切。彭博社17日披露，中國商務部長王文濤17日會見美國、歐洲、日本等外國商會代表，討論中國防疫措施對外企的影響。

面對多地封路致物流受阻，上千萬輛貨車受困各級道路，“中國全國保障物流暢通、促進產業鏈供應鏈穩定 電視電話會議”17日在北京召開，劉鶴出席並部署10項措施。要求足量發放使用全大陸統一的通行證，核酸檢測結果48小時內互認，強調不得以等待核酸結果為理由限制通行。