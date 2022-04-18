變異病毒

上海周一通報封城以來第一批新冠死亡病例。與此同時傳出官方已下達“軍令狀”，要在周三之前實現“社會面清零”。獨立網站18日發表一篇題為“為什麼中國會出現更具傳染性的新冠變種病毒？”的報道。報道引述傳染病學專家的分析指出: “在中國，事情完全有可能失控。”

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中國目前正面臨奧密克戎浪潮的襲擊。在新冠清零政策“可疑”數字之間，一些專家認為，下一個“超級變種”病毒很可能會出現在中國。文章一開頭寫道：難道新冠病毒真在我們身後嗎？多位專家認為，目前席捲中國的浪潮不僅威脅到15億中國人民。最初傳播到世界各地的武漢病毒就是證明。

除了對生產鏈（尤其影響汽車行業）收到嚴重影響外，病毒的傳播使得變異病毒誕生的機會更多。而新的更具傳染性甚至更嚴重的新冠變異病毒使當前的疫苗越來越無效。

加州一名大學傳染病專家約翰·斯沃茨伯格在美國新聞網站中表示說：“在中國，事情完全有可能失控。” “如果發生這種情況，人體內將出現大量病毒複製，這將增加產生有問題變體的可能性”。

根據香港大學流行病學家班·考林(Ben Cowling) 的說法，下一個主要變種可能來自已遭受病毒席捲的國家，例如歐洲或美國。事實仍然是，該病毒在中國的傳播比在其他地方少得多，因此那裡的人口受到的保護較少。

中國，尤其是在上海，確實正面臨著非常激烈奧密克戎浪潮的襲擊。然而，在18日早上宣布三人死亡之前（自 3 月底開始遏制以來的第一例），中國在奧密克戎浪潮的前六周內，曾有在38萬6,000 人感染，死亡人數僅僅兩人。數字“當然不可信”，遠低於疫苗接種較好的國家，如新西蘭。一個接種了 95% 疫苗的國家的死亡率……在流行病的同時可高出十倍。

佛羅里達大學的流行病學家埃德溫·邁克爾(Edwin Michael)說：“我們可能會看到中國死灰復燃，包括新變異的出現和傳播，這主要是因為人們從未獲得過高水平的自然免疫力。”

將其歸咎於那些已經暴露於病毒的人產生的天然抗體，這有助於減輕癥狀。而在中國缺少接種人數。據彭博社報道，中國只有一半的 80 多歲的人完全接種了疫苗。