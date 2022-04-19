日本將向烏克蘭提供無人機等

日本/烏克蘭危機

日本防衛大臣岸信夫19日宣布，將向遭俄羅斯入侵的烏克蘭政府提供新型防化學武器的防護面罩、防護服和無人機，預計將由商用飛機通過第三國運輸，最早將於4月之內向烏克蘭提供。

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岸信夫透露，烏克蘭政府已要求提供新的救援物資，並表示，“防衛省將繼續向烏克蘭提供儘可能多的支援”。

為支持烏克蘭，防衛省修訂了《防衛裝備轉讓三原則》運用指南，規定了國防裝備的出口規則，從3月8日起向烏方提供防彈背心等裝備。此次提供的防化學武器的防護面罩、防護服，原本也屬於三項原則規範的範圍，但由於3月份“三原則”指南進行修改，政府判斷是可以提供的。

日本官房長官松野博一在3月8日的記者會上指出：此前，國家安全保障會議9大臣會議和4大臣會議輪流召開，對於向烏克蘭提供自衛隊的裝備，在修改《防衛裝備轉讓三項原則》的運用指南的同時，日本已經確認了防彈背心是三項原則允許向境外轉移的。

烏克蘭也向日本提出提供反坦克導彈、地對空導彈和步槍及彈藥等，但是遭到日本的拒絕,日本拒絕向烏克蘭提供具有殺傷性的武器，而無人機是在日本市場正在銷售的商品，因此政府方面認為並非武器裝備，主要用於信息收集，是可以提供的，而具體將提供哪種無人機？日本政府正在進行調整。