李家超成特首惟一候選人 學者稱標誌香港成威權統治 邁列寧式集中制

香港/特首選舉

港府第二把手李家超獲得候選人資格審查委員會裁定其提名有效，成為特首選舉唯一候選人，由於他的提名票已多於當選所需票數，他的當選幾乎是預見的事實，「變量」可能只余得票率有多高。國際政治學者陳家洛表示，這種變相委任標誌香港進入威權統治時期，而統戰組織在港人士稱這預示日後北京的中央政府指導香港發展和非建制派人士轉達民意便是「參與特首選舉的新形式」，更是一種列寧式的民主集中制。

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與過去五次特首選舉不同，今屆選舉由始至終只有政務司長李家超一人辭職參與，而其他有意參選而又具競爭力者更在北京授意下封口，以致這次在北京「完善」香港選舉制度後的首次特首選舉變成澳門的「一人模式」，但李家超昨(18日)在其提名資格獲得資審會確認而成為惟一候選人後，沒有正面回應這會否影響其認受性，只是重申，整個選舉均依法進行，亦歡迎任何符合資格、取得足夠提名的人士參選，他會繼續向負責投票的選舉委員爭取支持，並向市民解釋施政理念，從而達致社會共識。 特首選舉將於5月8日進行投票，李家超屆時須取得過半數選委的751票才可當選，而李早已獲得786名選委提名，一般估計，他的當選幾乎己是事實。

建制指泛民角色是轉達民意 學者稱建制亦是政治化妝

身兼中國和平統一促進會香港總會理事長的中華全國歸國華僑聯合會副主席盧文端今天更在《明報》以《新一任特首選舉的幾個觀察點》為題撰文，指李家超參選符合應對中美競爭下的風險，而只有一人「入閘」參選是現時特殊環境所需，未來可以有兩至三人參選，但值得留意的是，經過今次選舉，北京的中央政府擁有港府主要官員的實質任免權，將支持新任特首組建管治團隊；其次是「中央指導香港發展」，以確保政策的連續性；至於被建制派劃為「非建制派」的泛民主派人士，他們向特首參選人表達不同背景市民的要求，是「其參與特首選舉的新形式」，事關特首選舉也是香港社會討論未來發展方案的大平台。

不過，浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛接受本台訪問時指出，今次所謂「選舉」其實是「委任加被動員」，像左派支持者被動員五一勞動節巡遊一樣，不具實質意義上的政治參與，不單是香港民主進程的「開倒車」，更與《基本法》訂明的香港民主發展時間表和路線圖背道而馳。他續稱，經過《港區國安法》和「完善」選舉制度，在港再談民主發展是「癡人說夢」，他直言，在習近平任內落實《基本法》中的特首和立法機關「雙普選」承諾，是不可能。

他形容，李家超的「一人參選」以致消息的密不透風，其部署是對香港民主的

踐踏，亦令香港民主空間收窄以致消滅，令香港進入威權統治時期。而北京讓李家超參選，已表明它只顧維穩和國安，不講民主。

至於盧文端所說的選舉參與，陳家洛說，這絕對不是參與，而是蘇聯時期的列寧式民主集中制，日後是北京說了算，制衡和有意義的參與空間將不存在，所謂選舉將淪為中共的政治化妝。他更提醒盧文端，盧所說的「參與」，不會只在「非建制派」身上發生，建制派亦是如此，勸建制派不要自欺欺人。