美國媒體報道中國清零對全球經濟造成巨大衝擊

上海封城

美國有線電視商業網(CNN Business)報導，日本金融集團野村控股(Nomura Holdings)數據顯示，由於中國採取嚴格的清零政策，目前45個城市、共計4億民眾處於全面或部分封城狀態，加起來佔中國國民生產總值(GDP)每年的40%，換算起來大約7.2萬億美元。許多分析師提出警告，中國長期封城對全球經濟造成巨大衝擊。

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報導指出，中國封閉的城市當中，影響最重大的就是人口2500萬的上海，封城迄今，上海糧食短缺、就醫困難。上海是中國製造業重鎮，也是出口主要大港。2021年，上海港處理超過20%的中國貨物船運，但現在卻處於靜止狀態，某些貨櫃里的食物因為缺乏冷凍設備而腐爛。

報導指出，拜登政府先前提議，希望降低美國對中國產品及中國供應鏈的依賴，而中國製造業與運輸業受到長期封城衝擊，可能讓拜登政府這項計畫加快落實。不過，經濟研究機構榮鼎集團(Rhodium Group)指出，由於美中經貿關係盤根錯節，彼此投資股票與債券在2020年底累計達3.3萬億美元，因此兩者不可能完全切割。

另據美國財經新聞CNBC電視報導，資產管理公司聯博（Bernstein）的分析報告指出，中國最近的疫情封鎖導致全球通脹上漲的更大風險。報告說，與2020年相比，上海的出口集裝箱成本高出5倍，空運費高出2倍，因此，會有更高的通脹“出口”到國外，中國的大型貿易夥伴會特別受到影響，同時這也會推遲中國自身的需求恢復。

同時，一些經濟學家和企業高管告訴《華爾街日報》，中國反覆爆發的疫情和不斷變化的公共衛生政策所帶來的物流問題，對企業造成壓力，使得已在物價飆升中掙紮的全球經濟，面臨更大的通脹壓力。

顧問公司IMA Asia執行董事馬丁（Richard Martin）表示，“在我們日常使用來自世界各地的製造品中，有很多物品的零件來自中國，我很快會看到比2020和2021年更嚴重的物流阻塞現象。”